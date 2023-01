Toto Wolff: Wann kommt Vertrag mit Lewis Hamilton?

​Lewis Hamilton hat zu seiner Formel-1-Karriere gesagt: «Ich mache das jetzt sein dreissig Jahren und finde nicht, dass ich damit aufhören sollte. Mercedes-Teamchef Toto Wolff spricht über den neuen Vertrag.

Mercedes-Superstar Lewis Hamilton hat im vergangenen Oktober bestätigt, dass er den Helm noch lange nicht an den Nagel hängen wird. Die sieglose Saison 2022 hat ihn angestachelt, es auch künftig mit wesentlich jüngeren Piloten aufzunehmen, über sein heutiges Abkommen bis Ende 2023 hinaus.

Toto Wolff hatte im Herbst dazu gesagt: «Erst kürzlich haben wir uns zusammengesetzt und er sagte: ‚Ich habe noch fünf Jahre in mir, wie siehst du das?‘»

Hamiltons Vertrag läuft bis Ende 2023. Sollte er noch fünf Jahre fahren (also bis 2027), wäre der Brite dann 42 Jahre alt. Im Grunde kein Alter, findet Wolff. «Wenn man sich anschaut, wo Fernando mit 41 Jahren steht, ist er immer noch sehr gut dabei. Wenn man sich American Football-Star Tom Brady anschaut, den ich bewundere, der ist 45, und er steht auf dem Platz.»

Lewis Hamilton hatte vor dem WM-Lauf in Mexiko bei den Kollegen der BBC vertieft: «Es wird einen neuen Vertrag geben. Wir werden uns in den kommenden Monaten hinsetzen und das diskutieren. Ich will weiter Rennen fahren. Ich mach das jetzt seit dreissig Jahren und habe nicht den Eindruck, dass ich damit aufhören sollte.»



«Klar könnte ich jetzt den Helm an den Nagel hängen, denn es gibt so viele andere Pläne, die ich auf Lager habe und die meine volle Aufmerksamkeit erfordern würden. Aber ich bin weiter hier, weil ich es einfach liebe, für dieses Team zu fahren. Also werdet ihr mich wohl noch eine Weile am Hals haben.»



Und wo stehen wir nun Anfang 2023 mit dem neuen Vertrag für den siebenfachen Weltmeister und 103-fachen GP-Sieger? Mercedes-Teamchef Toto Wolff im jüngsten Formel-1-Blog Beyond The Grid: «Es gibt derzeit für uns ziemlich viele Punkte abzuhaken, und das neue Abkommen mit Lewis gehört dazu. Aber es gibt dafür keine besondere Frist.»



«Lewis ist fester Bestandteil dieser Mannschaft, und Mercedes ist Bestandteil von ihm. Es gibt keinen Grund, der gegen eine Vertragsverlängerung spricht. Ein der grossen Stärken von Lewis ist sein Erfolgshunger. Er ist ein grossartiger Sportler, und einer der Gründe dafür sind dieser überaus starke innere Antrieb und seine Entschlossenheit.»





