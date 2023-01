Mattia Binotto nach Ferrari-Aus: 12 Monate Pause?

​In Italien wird darüber spekuliert, dass wir Mattia Binotto nach der Trennung von Ferrari nicht so bald wiedersehen werden. Es ist davon die Rede, dass er ein Jahr lang Formel-1-Arbeitsverbot habe.

In den Verträgen fast aller Spitzenkräfte im Grand-Prix-Sport sind Arbeitsverbote verankert. Die Engländer nennen das «gardening leave», wenn also eine Fachkraft nach der Trennung von seinem bisherigen Arbeitgeber viel Zeit für den Garten hat, bevor er einen neuen Job antreten darf.

In Italien wird darüber spekuliert, dass die Trennung von Mattia Binotto und Ferrari unter Anderem beinhalte, dass der in der Schweiz geborene Techniker zwölf Monate nicht für einen anderen Rennstall arbeiten dürfe, so lange, wie sein Vertrag eigentlich gedauert hätte. Ferrari äussert sich zu Vertragseinzelheiten grundsätzlich nicht.

Wohin wird der Weg von Mattia Binotto dann führen? Etwas zu Mercedes, so wie das die früheren Ferrari-Techniker Aldo Costa und James Allison getan haben? Mercedes-Teamchef Toto Wolff erstickte solche Gerüchte Anfang Dezember im Keim.

Der Österreicher sagte: «Nein, dazu ist zu viel Geschirr kaputt gegangen zwischen uns. Mattia und ich hatten im Lauf der Jahre unsere Schwierigkeiten, ein Geheimnis ist das nicht.»

Der frühere Lancia- und Ferrari-Rennchef Cesare Fiorio sagte vor kurzem – Mattia Binotto wäre eine perfekte Wahl für Audi: «Wenn ich dabei wäre, in die Königsklasse einzusteigen, dann würde ich mir eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen.»



Am 9. Januar hat der Franzose Fred Vasser die Arbeit als neuer Teamchef bei Ferrari aufgenommen.





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format