McLaren: Streit Ricciardo und Piastri? Von wegen!

​Im Sommer 2022 ist der McLaren-Vertrag von Daniel Ricciardo aufgelöst worden, 2023 fährt stattdessen Daniels Landsmann Oscar Piastri. Streit haben die beiden deswegen nicht. Ganz im Gegenteil.

Formel-1-Fans sind immer hellwach. Und so passte auch Aiden Buckleigh aus Melbourne auf, als er neulich im Verkehr feststeckte. Denn neben ihm stand nicht nur ein auffällig Papaya-farbener McLaren, noch aufregender waren die Insassen – am Lenkrad Nachwuchs-Hoffnung Oscar Piastri, auf dem Beifahrersitz Daniel Ricciardo!

Aiden schrieb dazu, dass er die zwei Rennfahrer auf dem Maroondah Highway bei Box Hill erwischt habe (einem Stadtteil im Nordosten von Melbourne), er stellte sein Foto auf die Plattform Reddit und nannte es seinen «Schnappschuss des Jahres».

Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo hat immer betont, dass sein Aus bei McLaren nichts Persönliches sei. Trotzdem gab es zwischen Ricciardo, dem jungen Oscar Piastri und dessen Manager Mark Webber Aussprachen.

Mark Webber (215 Grands Prix, 9 Siege, WM-Dritter 2010, 2011 und 2013) hat als Manager von Oscar Piastri alles dafür getan, um seinen Schützling in die Formel 1 zu bringen. Das ist sein Job. Dass Piastri dort ausgerechnet seinen und Webbers Landsmann Daniel Ricciardo ersetzt, gehört zum unerbittlichen Formel-1-Geschäft.

Im Rahmen des Grossen Preises der Niederlande in Zandvoort ging Webber auf Ricciardo zu, Webber war für den englischen Channel 4 in den Dünen. Daniel Ricciardo sagte danach: «Er hatte wohl das Gefühl, dass er sich in gewisser Weise entschuldigen muss und sehen wollte, wie es mir geht.»



Webber, so Ricciardo weiter, fühle sich sehr schlecht, weil die Sache so gelaufen sei und weil die Medien so viel darüber berichtet hätten: «Deshalb war es natürlich schön, mit ihm zu sprechen.»



Ricciardo selbst sprach gemäss der australischen Motorsportseite Speedcafe mit Oscar Piastri, «nur um sicherzugehen, dass es keine schlechten Gefühle zwischen uns gibt. Oscar versuchte nur, in die Formel 1 zu kommen. Dieser Moment soll für ihn eine grosse Sache sein, ich will es nicht zu einer schlechten Situation für ihn machen. Das war’s, es ist nichts Persönliches. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute.»



Der neue McLaren-Fahrer Oscar Piastri gab zu, dass er Angst davor hatte, seinen Landsmann Daniel Ricciardo anzurufen und ihm die Wahrheit zu sagen. Aber dann kam alles ganz anders. Im Podcast «In the fast Lane» sagte Piastri: «Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, ob er überhaupt etwas von mir hören wollte. Ich habe mir lange überlegt, was ich ihm sagen soll – aber dann kam er mir zuvor.»



Als Ricciardo mit seinem Landsmann sprach, stellte sich gemäss Oscar schnell heraus, dass Daniel auf ihn nicht wütend ist. Piastri weiter: «Es war fabelhaft, dass Daniel sich gemeldet hat. Daniel ist eben ein echter Profi. Mein Respekt vor ihm war schon vorher sehr gross, und die Art und Weise, wie er auf das alles reagiert hat, hat meine Achtung vor ihm weiter verstärkt.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format