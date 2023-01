We are the Champions: Alle Titel der Formel-1-Fahrer

​Immer wieder wird unter den Fans leidenschaftlich darüber diskutiert, wer denn nun derzeit der beste GP-Fahrer sei. Schwer zu sagen. Aber wir können verraten, wer in seiner Laufbahn die meisten Titel erobert hat.

Seit in der Steinzeit des Automobils zwei Fahrer zum ersten Wettrennen antraten, ist die Frage heiss: Wer ist der Bessere? In der Formel 1 sind Quervergleiche oft schwierig – zu unterschiedlich die Fahrzeuge, von Erfolgsstatistiken aus verschiedenen Epochen wollen wir erst gar nicht anfangen.

Aber wer von den GP-Piloten hat eigentlich am meisten Titel im Autosport erobert? Wir reden hier nicht nur in der Formel 1, sondern auch vom Weg bis in die Königsklasse, Karting ausgeschlossen.

Jetzt mal Hand aufs Herz: Hätten Sie gewusst, dass Lando Norris mehr Titel gesammelt hat als Fernando Alonso? Dass Nico Hülkenberg in Sachen Titel erfolgreicher ist als Formel-1-Champion Max Verstappen? Eben, wir hätten da wohl auch passen müssen.

Daher haben wir für Sie kurz nachgeblättert und für die verschiedenen Piloten folgende Leistungsnachweise gefunden. Die Formel-1-Version von «We are the Champions» ergibt für das 2023er Startfeld 20 Piloten mit 52 Meistertiteln.

Nur zwei Fahrer konnten im Autosport noch keinen Titel gewinnen – die Williams-Fahrer Alexander Albon und Logan Sargeant.



Hier die Erfolgsbilanzen der Formel-1-Fahrer 2023, in der Reihenfolge, wie ihre Teams den Konstrukteurs-Pokal 2022 beendet haben.



Max Verstappen (NL): 2

2021: Formel 1

2022: Formel 1



Sergio Pérez (MEX): 1

2007: Britische Formel 3 (nationale Klasse)



Charles Leclerc (MC): 2

2016: GP3

2017: Formel 2



Carlos Sainz (E): 2

2011: Nordeuropäische Formel Renault

2014: Formel Renault 3.5



Lewis Hamilton (GB): 10

2003: Britische Formel Renault

2005: Formel-3-EM

2006: GP2

2008: Formel 1

2014: Formel 1

2015: Formel 1

2017: Formel 1

2018: Formel 1

2019: Formel 1

2020: Formel 1



George Russell (GB): 3

2014: Britische Formel 4

2017: GP3

2018: Formel 2



Esteban Ocon (F): 2

2014: Formel-3-EM

2015: GP3



Pierre Gasly (F): 2

2013: Eurocup Formel Renault 2.0

2016: GP2



Lando Norris (GB): 5

2015: MSA Formula Championship

2016: Eurocup Formel Renault 2.0

2016: Nordeuropäische Formel Renault

2016: Toyota Racing Series

2017: Formel-3-EM



Oscari Piastri (AUS): 3

2019: Formel Renault Eurocup

2020: Formel 3

2021: Formel 2



Valtteri Bottas (FIN): 3

2008: Formel Renault 2.0 Eurocup

2008: Nordeuropäische Formel Renault

2011: GP3



Guanyu Zhou (RC): 1

2021: Asiatische Formel 3



Fernando Alonso (E): 4

1999: Euro Open by Nissan

2005: Formel 1

2006: Formel 1

2018/2019: Langstrecken-WM



Lance Stroll (CDN): 3

2014: Italienische Formel 4

2015: Toyota Racing Series

2016: Formel-3-EM



Nico Hülkenberg (D): 4

2005: Deutsche Formel BMW

2007: A1GP

2008: Formel-3-Euroserie

2009: GP2



Kevin Magnussen (DK): 2

2008: Dänische Formel Ford

2013: Formel Renault 3.5



Yuki Tsunoda (J): 1

2018: Japanische Formel 4



Nyck de Vries (NL): 4

2014: Formel Renault 2.0 Eurocup

2014: Formel Renault 2.0 Alpencup

2019: Formel 2

2020/2021: Formel E



Alexander Albon (T): 0



Logan Sargeant (USA): 0