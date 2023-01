Vettel verkauft Luxus-Sportwagen mit kuriosem Detail

Falls jemand Interesse an einem Luxus-Sportwagen aus dem Besitz von Sebastian Vettel hat, der hat aktuell eine gute Chance. Man muss aber Geld mitbringen.

Wer 250.000 Euro auf der hohen Kante hat, kann sich einen Luxus-Sportwagen aus der privaten Sammlung von Sebastian Vettel kaufen. Der Preis versteht sich als Nettopreis, brutto werden daher 297.500 Euro fällig.

Der Online-Händler «Mechatronik GmbH» bietet den Nissan GT-R Black Edition an. Der Heppenheimer hat den Sportwagen vor über zehn Jahren erworben, ist damit aber nicht gefahren, denn der Kilometerstand wird mit 150 angegeben.

«Optisch wie technisch ein absolut neues Fahrzeug, das vor allem aufgrund der Haltergeschichte eine einmalige Chance für Sammler darstellt», heißt es auf der Website.

Der Renner wurde von Hand gefertigt, leistet dank des 3,8-Liter-V6-Bi-Turbo 550 PS und beschleunigt von 0 auf 100 in 2,7 Sekunden.

Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format