Steiner-«Enthüllungen»: Ein gutes Jahr ausgesucht

Günther Steiner hat ein Buch geschrieben, das im April 2023 erscheinen wird. Das Timing für Enthüllungen ist nach einem wilden Haas-Jahr perfekt.

Günther Steiner konnte dazu überredet werden, seine Erfahrungen als Teamchef in einem Buch zu verarbeiten, das im April 2023 erscheinen wird. Der Buch-Titel ist eine verspielte Veränderung der Neftlix-Serie «Drive to Survive» – «Surviving to Drive».

«Ich weiß nicht, ob es ein preisgekröntes Buch ist», scherzte Steiner bei Speedcafe. Es dürfte aber ein äußerst interessantes werden nach all den Geschichten, die der Rennstall 2022 mitgemacht hat.

Angefangen mit dem Ukraine-Krieg und den Trennungen von Sponsor Uralkali und Fahrer Nikita Mazepin. Dann die starken Auftritte zu Saisonbeginn, oder aber die Entwicklungen um Mick Schumacher – Stoff für ein gutes Buch ist da.

«Wir haben nach jedem Rennen über all die Dramen, die wir hatten, geschrieben. Ich denke, wir haben uns ein gutes Jahr ausgesucht, um ein Buch zu schreiben, um etwas zu haben, das den Leuten, die sich für diese Dinge interessieren, eine Geschichte erzählt. Hoffentlich gefällt es den Leuten», sagte Steiner.

Warum gerade 2022? Zufall. «Es war einfach ein Projekt, bei dem mich jemand Ende 2021 gefragt hat, ob ich daran interessiert bin, es zu machen. Das ist aber nicht das, was ich für den Rest meines Lebens tun werde, aber es ist eines dieser Projekte, die ich normalerweise mache.»

Steiner weiter: «Ich lasse mich inspirieren und sage dann: 'Lass es uns tun'. Wenn es nicht gut ist, wird es niemand kaufen, und im Grunde genommen kommt niemand zu Schaden. Aber wenn die Leute es gerne lesen und es ihnen gefällt, ist das eine gute Sache.»

Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format