Lewis Hamilton: Das große Problem der Formel 1

Lewis Hamilton legt den Finger gerne mal in die Wunde. Wie jetzt in der BBC-Sendung «We are England». Dort nennt er ein ganz großes Problem der Formel 1.

Das Problem kennen viele Nachwuchsfahrer. Denn den zahlreichen Talenten rund um die Welt wird der Aufstieg in die Formel 1 erschwert, in vielen Fällen auch unmöglich gemacht, weil sie das nötige Geld nicht auftreiben können.

«Das Problem mit unserem Sport ist, dass er sehr teuer ist», sagte der siebenmalige Weltmeister in der BBC-Sendung «We are England».

«Es gibt viele Menschen und Unternehmen da draußen, die Diversität und Inklusion vorantreiben wollen. Viele Unternehmen wollen Partner der richtigen Botschaft werden», so Hamilton. Es gehe für die jungen Fahrer vor diesem Hintergrund nicht nur darum, «was du auf der Strecke tust, sondern auch darum, wie du dich selbst präsentierst. Und auch darum, wie du damit umgehst, wenn du verlierst».

Nach Ansicht des Formel-1-Superstars ist aber noch viel zu tun. «Es gibt zu wenig Diversität an der Spitze von großen Organisationen und Unternehmen, überall.»

Er setzt sich schon länger für mehr Diversität ein, dafür nutzte er in der Vergangenheit immer wieder auch die Plattform Formel 1.

Kritik übte Hamilton an den Verantwortlichen in der Formel 1. Diese seien «nicht da, bis du das ablieferst, was von dir verlangt wird».

Stattdessen sei es die Familie, auf die sich ein junger Fahrer verlassen können. «Dein Vater oder deine Eltern stehen hinter dir aus den richtigen Gründen, von Anfang an. Wenn man dann keinen Erfolg hat, sind sie immer noch da.»

Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format