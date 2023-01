George Russell: Neuer Silberpfeil zum Geburtstag!

Als siebter Formel-1-Rennstall hat auch Mercedes den Termin für die Enthüllung des diesjährigen Silberpfeils offenbart. Der Schleier fällt an einem ganz besonderen Datum für George Russell.

Noch wird eifrig am neuen Silberpfeil gearbeitet, der Ende Februar zusammen mit den anderen diesjährigen GP-Rennern beim Vorsaisontest in Bahrain auf die Strecke kommen wird. Doch bald wird der neue Dienstwagen von Lewis Hamilton und George Russell bereit sein, denn das Team hat den Präsentationstermin für das neue Formel-1-Auto mit dem Stern bekanntgegeben.

Der W14 wird am 15. Februar und damit am 25. Geburtstag von Russell enthüllt, wie das Team in den sozialen Medien mitgeteilt hat. Der WM-Vierte reagierte auf die Ankündigung auf Twitter und erklärte dort: «Danke für das Geburtstagsgeschenk!» Auch Hamilton teilte den Tweet des Teams. Der siebenfache Weltmeister, der seinen 38. Geburtstag am 7. Januar gefeiert hat, verzichtete aber darauf, die Neuigkeit zu kommentieren.

«Die Saison 2023 erwacht für das Team am Mittwoch, 15. Februar zum Leben, wenn der W14 bei einem speziellen digitalen Launch-Event enthüllt wird, das live aus Silverstone übertragen wird. Das Auto für 2023 baut auf den Erfahrungen des Vorjahres auf, das das Team gezwungen hat, sich zahlreichen Herausforderungen mit dem W13 zu stellen und diese zu meistern», schreibt das Team in einem Statement.

«Die Fortschritte, die durch den Einsatz und die Entschlossenheit aller Teammitglieder in Brackley und Brixworth erzielt wurden, halfen dabei, ab der Saisonmitte stärkere Ergebnisse einzufahren, was beim Grossen Preis von São Paulo in einem Doppelsieg gipfelte», heisst es darin weiter.

Die Fans dürfen sich freuen, denn die Präsentation, die einen Tag nach der Enthüllung des Ferrari-Renners und und einen Tag vor der Vorstellung des neuen GP-Autos von Alpine erfolgt, wird auf den Social-Media-Kanälen des Teams live übertragen.

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format