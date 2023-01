Nyck de Vries zu Verstappen: «Verstehen uns einfach»

Im nächsten Jahr wird Nyck de Vries sein Debüt als Formel-1-Stammfahrer im GP-Zirkus geben und gegen Champion Max Verstappen antreten. Sein jüngerer Landsmann ist wie ein grosser Bruder, erklärt er.

Nyck de Vries hat sich mit seinem unverhofften Einsatz in Monza im vergangenen Jahr einen Platz in der Formel-1-Startaufstellung gesichert. Der Niederländer, der für Alex Albon bei Williams eingesprungen ist, schaffte es als Neunter über die Ziellinie und holte damit bei seinem GP-Debüt zwei WM-Zähler für den Rennstall aus Grove.

Sein starker Auftritt weckte das Interesse von verschiedenen Rennställen, schliesslich nahm ihn das AlphaTauri-Team unter Vertrag. De Vries, der sich in der Saison 2020/2021 zum Formel-E-Meister krönte, wird damit gegen seinen Landsmann Max Verstappen antreten, den er schon von Kindesbeinen an kennt, wie er in einem Interview des Teams erklärt: «Max und ich kennen uns schon von klein auf, da wir zu einer ähnlichen Zeit im Kartsport unterwegs waren, obwohl wir noch nie gegeneinander gefahren sind.»

«Das erste Mal, dass wir gegeneinander gefahren sind, war letztes Jahr in Monza, und wir standen zufällig nebeneinander in der Startaufstellung, das war toll. Wir haben ein grossartiges Verhältnis», erzählt der 27-Jährige. «So wie wir im Rennsport aufgewachsen sind, mit unseren Vätern, die sehr involviert waren, und mit dem Kartsport in Europa, sind wir uns sehr ähnlich, und wir haben grossen Respekt voreinander.»

Der 25-jährige Formel-1-Champion sei wie ein grosser Bruder für ihn, erklärt de Vries: «Wir kommen offensichtlich aus demselben Land, sprechen dieselbe Sprache und verstehen uns einfach gut. Trotz der Tatsache, dass ich älter bin, fühlt es sich fast so an, als wäre Max mein grosser Bruder im Formel-1-Fahrerlager, denn er hat offensichtlich schon viel erreicht und verfügt über so viel Erfahrung.»

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format