Steiner zu Trennung von Mazepin: Das Richtige getan

Haas hat sich im vergangenen Jahr nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine von Nikita Mazepin getrennt. Teamchef Günther Steiner bestätigt rückblickend, dass dies alternativlos gewesen sei.

Hinterher ist man immer schlauer. Doch im Fall von Nikita Mazepin war vorher klar, dass es für Haas keine Alternative zu einer Trennung geben würde.

So kam es auch, und rückblickend bestätigt Teamchef Günther Steiner auch, dass das Team «keine andere Entscheidung treffen» konnte. «Rückblickend denke ich, dass wir das Richtige getan haben», sagte er Speedcafe.

«Es hatte sicherlich Auswirkungen auf den Anfang [der Saison]. Es gab viel zu tun, um wieder dahin zu kommen, wo wir sein wollten. Aber sobald wir in Bahrain Rennen gefahren sind, hat man gesehen, wie schnelllebig die Formel 1 ist», sagte Steiner.

Das stimmt: Kevin Magnussen ersetzte Mazepin, und Magnussen erwischte einen Traumstart mit Platz fünf in Bahrain. Insgesamt fuhr der Däne 25 Punkte ein. Mick Schumacher kam auf zwölf Zähler, Haas schaffte so in der Endabrechnung einen achten Platz.

«Wir haben nie zurückgeblickt, sondern einfach das Beste daraus gemacht. Wir haben eine Chance bekommen. Es war eine Herausforderung. Aber die Herausforderung gab uns eine Chance», sagte Steiner.

Er sieht den neuen Sponsor MoneyGram als Belohnung für die harte und erfolgreiche Arbeit. «Das ist ein sehr solides, gutes Unternehmen, das, obwohl es ein amerikanisches Unternehmen ist, 75 Prozent seiner Geschäfte weltweit tätigt.» Das Finanzunternehmen (Umsatz 1,4 Milliarden Dollar, 2500 Mitarbeiter) aus Dallas hat 430.000 Verkaufsstellen in mehr als 200 Staaten.

«Die Tatsache, dass sie dabei sein wollen, zeigt, wie gut die Formel 1 ist, und sie haben sich für Haas entschieden, weil sie glauben, dass wir auf einem guten Weg sind», so Steiner.

Der Südtiroler weiter: «Es zeigt unseren Mitarbeitern und den Fans, dass Haas hier ist, um zu bleiben, denn letztes Jahr gab es schwierige Fragen. Ich denke, wir haben jetzt eines der solidesten Teams im Fahrerlager. Es gibt 10 solide Teams in der Startaufstellung und Haas ist eines von ihnen», so Steiner weiter: «Die Tatsache, dass sie sich für uns entschieden haben, ist auch eine Anerkennung für das, was wir tun.»

Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi