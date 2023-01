Toto Wolff: Keine Sorgenfalten wegen Vowles-Abgang

Der langjährige Mercedes-Chefstratege James Vowles ist der neue Williams-Teamchef. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ist sich sicher: Seine Mannschaft wird wegen des Abgangs nicht leiden.

Das Williams-Team hat einen Nachfolger für den bisherigen Teamchef Jost Capito gefunden. Der Deutsche, dessen Abgang im Dezember bestätigt wurde, wird durch den langjährigen Mercedes-Chefstrategen James Vowles ersetzt. Für die GP-Beobachter ist klar: Williams hat sich damit eine gute Verstärkung an Bord geholt.

Für das Mercedes-Team ist der Wechsel von Vowles kein Grund zur Sorge, beteuert Toto Wolff. Der Motorsportdirektor der Silberpfeile verrät, dass der 43-jährige Brite seine Rolle als Chefstratege bereits im vergangenen Jahr schrittweise abgegeben und sich um andere Bereiche im Team gekümmert hat.

«Er hinterlässt keine Lücke, denn wir haben seit vielen Jahren über die Nachfolge in diesem Bereich gesprochen», sagte Wolff am Freitag gegenüber Medien. Und der Wiener betonte: «Wir haben ein extrem talentiertes Team von Strategen. Wir haben neun Leute, einige davon sehr hochrangig, die nicht immer an vorderster Front stehen.»

Diese Gruppe war bereits in den vergangenen sechs Monaten für die Strategie verantwortlich. «Ich fühle mich also sehr wohl mit der Struktur, die wir in Zukunft haben werden. Und es ist ja nicht so, dass plötzlich eine grosse Schwachstelle entstanden wäre», betont der 51-Jährige.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format