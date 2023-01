Sebastian Vettel: Auch nach Abschied ein Gewinn

Die letzten beiden Jahre seiner GP-Karriere bestritt Sebastian Vettel für das Aston Martin Team. Der Rennstall profitiert noch lange nach seinem Abgang von seiner Arbeit, betont Performance-Ingenieur Tom McCullough.

Die letzten beiden Jahre seiner Karriere als GP-Fahrer hat Sebastian Vettel mit dem Aston Martin Team bestritten. Der Heppenheimer, der in seiner Formel-1-Zeit 53 GP-Siege und vier WM-Titel errungen und für BMW-Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari und das Team aus Silverstone auf Punktejagd gegangen war, hat sich nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi vorerst aus dem Fahrerlager verabschiedet.

Seine Arbeit wird bei Aston Martin Team aber noch für Jahre zu spüren sein, wie Tom McCullough schon vor dem Abschied des Deutschen betonte. «Er hatte einen grossen Einfluss auf unser Team. Er kam von zwei grossen Teams mit der Erfahrung, Rennen zu gewinnen und WM-Titel zu erobern», betonte der Brite.

«Er brachte also eine Menge Wissen in unser Team ein, über viele kleine Details, darüber, wie man arbeitet, wie man das Auto entwickelt und was wirklich wichtig ist. Der Fahrer ist einer der besten Erfolgsfaktoren. Wir haben sehr gute Mittel und Software, aber der Fahrer ist der Schlüssel zum Erfolg», fügte der 47-jährige Ingenieur an.

«Er ist sehr motivierend und er ist ein liebenswerter Mensch. Man arbeitet wirklich hart, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, denn er treibt jeden in jedem Bereich an. Und er hat uns geholfen, uns ganz generell zu verbessern. Leider haben wir ihm kein Auto gegeben, das es ihm erlaubt hat, weiter vorne in der Startaufstellung zu stehen. Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge von ihm gelernt und uns verbessert. Und ich denke, dass wir die Ergebnisse dieser Entwicklung in den nächsten Jahren sehen werden», ist sich McCullough sicher.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format