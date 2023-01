Verstappen wettert gegen Le Mans: «Clown-Show!» 15.01.2023 - 13:32 Von Andreas Reiners

© LAT Max Verstappen

Max Verstappen nahm an diesem Wochenende mit dem Team Redline an den virtuellen 24 Stunden von Le Mans teil. Für Verstappen und sein Team endete das Rennen in einem Desaster.