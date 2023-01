Coulthard warnt Pérez: Das Revier verteidigen!

David Coulthard weiß, wie es ist, wenn man einen Ersatzmann im Nacken spürt. Deshalb warnt er Sergio Pérez vor Daniel Ricciardo. Der Mexikaner müsse sein Revier verteidigen, so Coulthard.

Daniel Ricciardo wird 2023 bei Red Bull Racing als Ersatzfahrer seine Rückkehr als Stammpilot 2024 vorbereiten. Für Sergio Pérez heißt das: Er muss sich auf Weltmeister Max Verstappen fokussieren und darauf, den Niederländer anzugreifen.

Gleichzeitig muss der Mexikaner aber auch auf Ricciardo achten. «Checo (Perez) wird sehen, dass es einen echten Ersatzfahrer gibt», sagte Ex-Red-Bull-Pilot David Coulthard der BBC.

In erster Linie gilt es, Verstappen über die ganze Saison Paroli zu bieten. Das gelang Pérez 2022 nur in der Anfangsphase. Für Pérez wird das in der kommenden Saison keine leichte Aufgabe. «Wenn Checo sieht, wie viele Siege Max hatte und wie viele er hatte, ist es nicht so, dass er nur ein paar Ecken polieren muss. Das ist eine große Umstellung, ein Software-Update», sagte Coulthard.

«Wenn man die gleichen Zutaten für den Kuchen verwendet, bekommt man auch den gleichen Kuchen. Wenn man etwas anderes will, muss man es ändern», so Coulthard weiter.

Pérez habe Zugang zu den Daten des Weltmeisters, so Coulthard: «Er kann sehen, wo er schneller und wo er langsamer ist. Checo wird in einigen Bereichen schneller sein. Es ist nur so, dass Max das alles öfter zusammenbringt als nicht», so der Schotte.

«Checo verfügt über das nötige Wissen, um seine Leistung zu steigern. Wenn er das schafft, dann kann er den Titel angreifen. Wenn nicht, dann wird er ein weiterer Fahrer sein, wie ich, der ein paar Grands Prix gewonnen hat», so Coulthard.

Was Ricciardo angeht, kann sich Coulthard in Pérez hineinversetzen. Er war bei McLaren in einer ähnlichen Situation, als er Teamkollege von Mika Häkkinen und Kimi Räikkönen war, «da muss man einfach alles geben», sagte Coulthard.

«In den neun Jahren bei McLaren habe ich jeden Test absolviert und nie ein Rennen verpasst, selbst wenn ich mich schrecklich fühlte, selbst wenn ich das Gefühl hatte, dass mir nach dem Test übel werden würde, weil ich wusste, dass die Minute, in der ich den Testfahrer ins Auto steigen lassen würde, eine Gelegenheit war, zu zeigen, wie gut er war. Wenn ich ihn nicht ins Auto steigen lasse, kann er den ganzen Tag lang reden. Man muss sein Revier verteidigen», so Coulthard.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format