Charles Leclerc, Ferrari: TV-Auftritt rührt zu Tränen

​Das monegassische Ferrari-Ass Charles Leclerc ist in der beliebten italienischen TV-Show C’è posta per te (Post für dich) aufgetreten und hat dabei Zuschauer und Teilnehmer mit Worten und Taten verblüfft.

C’è posta per te (Post für dich) ist seit dem Jahr 2000 ein Dauerbrenner im italienischen Fernsehen, auf Canale 5. Keine Show dieser Art läuft länger, am 14. Januar wurde die 257. Ausgabe ausgestrahlt. Gastgeberin ist jeweils Maria De Filippi, die sich auch das Konzept der Sendung ausgedacht hatte.

Es geht um einen imaginären Brief (daher der Titel der Sendung), der heikle Themen anspricht – Kinder, die sich nach einem Krach mit den Eltern versöhnen wollen; offene Fragen mit einer vergangenen oder vielleicht zerbrochenen Liebe sollen geklärt werden; Absender und Empfänger der Briefe werden ins Studio eingeladen, was oft zu überaus emotionalen Momenten führt.

Star-Gast der jüngsten Sendung von «Post für dich» war Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Denn es gibt auch einen Teil im Programm, in welchem sich prominente Menschen um Anliegen oder Wünsche der Zuschauer kümmern.

Leclerc reagierte auf einen Brief der 23-jährigen Eleonora, die seit einigen Jahren an multipler Sklerose leidet, einer Erkrankung des zentralen Nervensystems. Ihr Verlobter Giulio steht wie ein Fels an ihrer Seite. Und er ist ein Riesen-Fan der Formel 1. Eleonora wollte sich via «Post für dich» bei Giulio bedanken für seinen selbstlosen Einsatz und hatte die Idee, dass ihr Liebster vielleicht Charles Leclerc kennenlernen könnte.

Charles Leclerc rührte das Paar zu Tränen, als er in der Live-Sendung sagte: «Giulio, du bist für mich einer der ganz Grossen. Wir haben ungefähr das gleiche Alter, und ich kann kaum erahnen, welch enormer Prüfung ihr beide unterworfen seid. Aber ich spüre gut, welch fabelhaftes Paar ihr seid, wie stark eure Liebe ist.»



«Was du für Eleonora machst, ist unglaublich. Es freut mich, dass du unsere Rennen verfolgst, aber am meisten bin ich stolz auf die Werte, die du als Mensch verkörperst. Und daher möchte ich euch ein wenig überraschen.»



Leclerc hatte nicht nur signierte Handschuhe, Hemden und Kappen mitgebracht («damit ihr die Rennen künftig in Rot verfolgen könnt»), sondern auch einen Briefumschlag. «Ich weiss, dass ihr immer davon geträumt hat, einmal nach Disneyland Paris zu reisen. Also lade ich euch herzlich dazu ein, mit Anreise, Tickets und allem Drum und Dran. Das ist nur ein kleines Zeichen meiner Anerkennung für die gewaltige Stärke, die ihr jeden Tag beweist.»





