Flavio Briatore: So gut ist Fernando Alonso in Form

​Fernando Alonso wird in der kommenden Formel-1-Saison 42 Jahre alt. Weltmeistermacher Flavio Briatore, langjähriger Weggefährte des Spaniers, weiss, wie gut der 32-fache GP-Sieger in Form ist.

Das muss man sich mal vorstellen: Als Fernando Alonso zu seinem ersten Formel-1-Rennen antrat, im März 2001 in Melbourne (Australien), da war in der gleichen Stadt sein 2023er Gegner Oscar Piastri noch nicht mal geboren!

Aber vom Alter lässt sich ein Alonso nicht aufhalten, der zu diesem Thema mal gesagt hat: «Alter? Was ist das schon. Eine Zahl im Reisepass, mehr nicht.» Mit 41 Jahren war Alonso beim Nachsaisontest von Abu Dhabi 2022 der erste Mann, der mit seinem Rennwagen auf die Bahn ging. Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 wollte keine Sekunde Testzeit verschenken mit seinem neuen Arbeitgeber.

Die Zielrichtung ist klar, wie er in Abu Dhabi festhielt: «Aston Martin ist nicht in der Formel 1, um Fünfter, Sechster oder Vierter in der Konstrukteurswertung zu werden. Das Team ist hier, um die WM zu gewinnen, und genau das werden wir mittelfristig versuchen.»

Alonso weiss: Jeder Stammfahrer hat im Februar 2023 nur eineinhalb Tage, um sich auf die Saison vorzubereiten. Da war Grundlagenarbeit wie beim Nachsaisontest auf dem Yas Marina Circuit Gold wert.

Die Hingabe ist beim Unermüdlichen immer auf Höchstniveau, wie sein langjähriger Wegbegleiter und Förderer Flavio Briatore weiss. Der 72-jährige Erfolgs-Unternehmer sagte über Alonso in Abu Dhabi gegenüber Dazn: «Fernando ist wie ein Rottweiler. Aston Martin erhält einen Rottweiler, und ich bin tief davon überzeugt, dass Fernando dort ein, zwei fabelhafte Saisons zeigen kann.»

Nun hat Briatore gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa vertieft: «Die Formel 1 ist in der glücklichen Lage, dass wir viele ausserordentlich talentierte junge Fahrer haben. Wir haben eine neue Generation mit tollen Piloten wie Max Verstappen oder George Russell, und wir haben die Fahrer aus einer anderen Epoche, die schon etwas älter sind, wie Lewis Hamilton oder Fernando Alonso.»



«Was Fernando angeht, so kann ich nur staunen – er ist heute körperlich noch stärker als in jener Zeit, als er für mich gefahren ist.» Also als Renault-Fahrer 2003 bis 2006 und 2008/2009.





