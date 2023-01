Max Verstappen tobt: Grosjean versteht Empörung nicht

​Nach gravierenden technischen Pannen beim virtuellen 24 Stunden-Rennen von Le Mans hat sich Max Verstappen mit klaren Worten gemeldet. Sein früherer Pistenrivale Romain Grosjean findet das alles halb so wild.

Eigentlich lief für Formel-1-Champion Max Verstappen bei den virtuellen 24 Stunden von Le Mans alles nach Plan. Sieben Stunden vor dem Ende lag der Niederländer mit dem Team Redline um Jeffrey Rietveld, Luke Browning und Diogo Pinto in Führung. Und das mit einer Minute Vorsprung.

Doch dann passierte es – Verbindungsprobleme, Verstappen flog aus dem Spiel, so wie viele andere Teilnehmer auch, und kehrte als 17. zurück – mit einem Rückstand von anderthalb Runden. Als es 90 Minuten später erneute technische Probleme gab, hörte Verstappen frustriert auf.

Der Niederländer tobte: «Das ist Inkompetenz. Sie können nicht einmal ihr eigenes Spiel kontrollieren», sagte Verstappen auf seinem Twitch-Kanal. «Das ist nun bereits das dritte Mal, dass ich aus dem Spiel geworfen werde, während ich dieses Rennen fahre. Es ist auch das letzte Mal, dass ich daran teilnehme, denn was soll das bringen?»

Er bereite sich fünf Monate lang darauf vor, diese Meisterschaft zu gewinnen, er führe die Meisterschaft an, er versuche, dieses Rennen zu gewinnen, auf das man sich zwei Monate lang vorbereitet habe, und dann werde das so gehandhabt, wetterte der Niederländer.



Zuvor hatte es bereits zwei Mal Rote Flaggen gegeben aufgrund von Server-Problemen. Dazu wurde das Rennen unter trockenen Bedingungen fortgesetzt, nachdem es zuvor geregnet hatte. Die technischen Unzulänglichkeiten blieben aber.



Verstappen hatte die Nase voll. «Das ist ein Witz. Man kann das nicht als Event bezeichnen. Es ist eine Clown-Show. Deshalb ist es besser, das Auto aus dem Rennen zu nehmen. Ich werde das Spiel deinstallieren, und ich hoffe, dass dies alle machen.»



Gérard Neveu, Produzent der virtuellen 24 Stunden von Le Mans, gibt zu: «Wir haben gravierende Probleme mit Servern, daher mussten wir zwei Mal die rote Flagge zeigen. Die Ursache scheint zu sein, dass einige Wettbewerber ihre IP-Adressen offengelegt haben, mit welchen sie sich mit den Servern verbinden, das sollte nicht passieren.»



Der Genfer Romain Grosjean, früherer Formel-1-Pistenrivale von Max Verstappen, fuhr das Rennen zu Ende und gewann die GTE-Klasse. Der 179-fache GP-Teilnehmer kann die ganze Aufregung nicht ganz nachvollziehen, was im Netz den Unmut vieler Fans erzeugt hat.



Grosjean sagte: «Gewiss, es gibt einige Elemente, die man verbessern kann, aber das ist doch überall so.» Das dürfte nach den massiven Problemen die Untertreibung der Woche sein. Stattdessen schrieb Grosjean lieber davon, wie viel Spass er gehabt habe.



Der Verzicht auf mehr Kritik ist von vielen Usern angeprangert worden, denen nicht entgangen ist: Grosjean arbeitet als Botschafter und technischer Berater von Motorsport Games, des Organisators der virtuellen 24 Stunden von Le Mans.





