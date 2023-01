Spirit- und Bentley-Teamchef John Wickham gestorben

​Im Alter von 73 Jahren ist John Wickham einer Erkrankung des zentralen Nervensystems erlegen. Der Engländer war Teamchef von Spirit in der Formel 1 und von Bentley im Langstreckensport.

Die Motorsportgemeinde trauert um John Wickham. 2019 ist beim früheren Teamchef des Rennstalls Spirit MND diagnostiziert worden, eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Mit 73 Jahren hat Wickham nun den Kampf gegen diese Krankheit verloren.

John Wickham war einer der vielseitigsten Männer im Motorsport. Als March mit Marc Surer 1979 den Formel-2-EM-Titel eroberte, war er Team-Manager. Da brachte er Erfahrung als Renn-Manager des British Automobile Racing Club (BARC) mit, zudem hatte er seit 1973 für John Surtees dessen Formel-2-Rennstall geleitet, als 23-Jähriger, wohlgemerkt.

Als Honda 1983 in die Formel 1 zurückkehrte, taten die Japaner dies mit dem Spirit-Rennstall, den John Wickham mit dem Rennwagen-Konstrukteur Gordon Coppuck als F2-Team gegründet hatte. 1982 war der spätere GP-Sieger Thierry Boutsen nur knapp am Titel vorbeigerasselt.

Mit einem modifizierten Formel-2-Rennwagen stieg Spirit in die Königsklasse ein, für Honda war es eine Fingerübung für die späteren Partnerschaften mit Williams und McLaren.

Spirit blieb nur bis Ende 1985 in der Formel 1, Honda war weitergezogen. Wickham vermittelte später den Verkauf des Arrows-Rennstalls an die japanische Firma Footwork und wurde Team-Manager dort.



Als Frank Biela 1996 britischer Tourenwagen-Meister wurde, stand Wickham als Team-Leiter in der Audi-Box.



2003 kehrte Bentley nach Le Mans zurück, der elegante grüne Renner gewann das 24 Stunden-Rennen 2003 mit Tom Kristensen, Rinaldo Capello und Guy Smith. Teamchef: John Wickham.



Als die Organisatoren der Rennserie A1 Grand Prix nach einem Einsatzleiter suchten, riefen sie John Wickham an. Er machte diesen Job von 2005 bis 2009.



2011 half Tausendsassa Wickham als Feuerwehrmann beim HRT-Rennstall aus (Hispanic Racing Team) und bei Lotus Renault GP.



Als Bentley erneut in den Motorsport zurückkehrte, dieses Mal mit dem Continental GT3-Fahrzeug, wurde John Wickham verpflichtet.

2017 fühlte sich Wickham nicht gut, 2018 verschlechterte sich sein Zustand und er musste seinen Job bei Bentley aufgeben. 2019 wurde bei ihm die Nervenkrankheit festgestellt.