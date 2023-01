Weltmeister Max Verstappen: «Das kann Jahre dauern»

​Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen (25) spricht über Chancen und Gefahren bei Änderungen im Reglement. «Wenn du Probleme hast, dann kann es sehr lange dauern, bis die alle gelöst sind.»

Die Formel 1 hat Anfang 2022 eine neue Epoche begonnen, mit aufregenden Flügelautos. Nicht alle GP-Teams haben ihren Rennwagen der neuen Modellgeneration gleich gut hingekriegt, und wer 2022 im Hintertreffen war, der muss die Ärmel weit hoch krempeln, wie Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bei Viaplay sagt.

Drei Beispiele: Mercedes-Benz, zuvor Dauer-Weltmeister in der Turbohybrid-Ära der Königsklasse, holte 2022 erstmals seit 2014 weder Fahrer-WM-Titel noch den Konstrukteurs-Pokal und konnte nur einen Grand Prix gewinnen. Ferrari begann die Saison sehr stark, dann aber wurden die Italiener durch mangelnde Standfestigkeit und eine zu wenig intensive Entwicklung zurückgeworfen. Red Bull Racing begann mit Problemen (Standfestigkeit, Fahrverhalten des Autos), konnte die Schwierigkeiten aber überwinden und gewann schliesslich beide Titel.

Der 35-fache GP-Sieger Max Verstappen erklärt dazu: «Bei einer Regeländerung wie jetzt wird es immer Rennställe geben, die das sofort auf die Reihe bekommen, und solche, die sich bei der Umstellung schwerer tun. Wenn du von Anfang an auf Kurs liegst, dann kannst du auf einer gesunden Basis arbeiten und musst nur noch kleine Korrekturen vornehmen.»

«Wenn du aber zunächst daneben liegst, dann musst du teilweise von vorne beginnen und bist daher gleich mal im Rückstand. Wir haben beispielsweise in der Turbohybrik-Ära Jahre gebraucht, um auf das Niveau von Mercedes zu kommen. Unser Motor war in den ersten Jahren nicht gut genug, aber als wir dieses Problem gelöst hatten, konnten wir uns ganz auf die Fahrzeug-Entwicklung konzentrieren. Aber nochmals – um alles auf die Reihe zu bekommen, brauchten wir Jahre.»

Der Niederländer weiter: «Der Schritt zu den Flügelautos ist damit vergleichbar. Wer 2022 gut losgelegt hat, kann darauf aufbauen. Wer in Schwierigkeiten war, wird eine Weile brauchen, die aus der Welt zu schaffen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format