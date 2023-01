Comeback des China-GP geplatzt: Saison mit 23 Rennen

​Am 17. Januar bestätigt die Formel 1: Das veröffentlichte Programm aus 23 WM-Läufen hat Bestand. Es wird daher keine Rückkehr des China-GP geben und auch kein Ersatzrennen für Shanghai.

Die Formel-1-WM 2023 wird aus 23 Läufen bestehen, es gibt auch in diesem Jahr keinen Grossen Preis von China. Das Rennen auf dem Shanghai International Circuit ist ersatzlos gestrichen.

In einem ersten Kalenderentwurf stand der China-GP mit Datum 16. April im Programm, aber schonam 2. Dezember 2022 teilte «Formula One Management» mit – aufgrund der Corona-Vorschriften im Land ist an die Durchführung eines Formel-1-Rennens nicht zu denken.

Seither hat China die Corona-Politik geändert, seit 8. Januar 2023 müssen Einreisende beispielsweise nicht mehr in Isolation, und die chinesischen Bürger dürfen wieder ins Ausland reisen. Vor diesem Hintergrund nahm GP-Veranstalter Juss Events wieder Kontakt mit FOM auf, um darüber zu verhandeln, wie das Rennen in Shanghai gerettet werden könnte.

Letztlich ist dies gescheitert: Das anvisierte Datum vom April ist wegen der Vorbereitung der Rennställe (Stichwort Schiffsfracht-Logistik) unhaltbar, und im Herbst ist der Terminkalender der Formel 1 zu voll.

Es war davon die Rede, dass der geplante 24. Lauf der Formel-1-WM durch ein Rennen in der Türkei oder in Portugal ersetzt werden könnte, aber auch das hat sich in Luft aufgelöst.



Somit haben wir nach dem dritten WM-Lauf in Melbourne vom 2. April eine stattliche Pause bis zum vierten Saisonrennen in Baku (30. April).



Das vorderhand letzte Formel-1-Rennen in Shanghai war der 1000. WM-Lauf der Königsklasse, im Jahre 2019.





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format