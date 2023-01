Pirelli-Test: Mit Lewis Hamilton und Fernando Alonso

​Formel-1-Alleinausrüster Pirelli setzt im kommenden Februar eine Testreihe mit Versuchsreifen fort. Mit dabei sind auch die Superstars Lewis Hamilton (Mercedes) und Fernando Alonso (Aston Martin).

Im Dezember 2022 spitzten Anwohner der Ferrari-Teststrecke von Fiorano die Ohren. Moment mal, war das nicht ein moderner GP-Renner, der da auf der Ferrari-Hausbahn um die Ecken pfeift? Aber haben wir nicht Formel-1-Pause und Testverbot für die Teams bis zum Beginn der Wintertests am 23. Februar in Bahrain?

Antwort: doch, haben wir. Aber Pirelli hatte – mit dem Segen der Regelhüter – die Rennställe um Mithilfe bei der Entwicklung der 2023er und 2024er Reifen gebeten. Bei den nächstjährigen Walzen geht es um Verbesserungen der Intermediates und Regenreifen; bei den Reifen für 2024 geht es um Prototypen der übernächsten Reifengeneration der Mailänder.

Die Formel-1-Fahrer hatten beim Fahren auf nasser Bahn moniert, dass die Pirelli-Walzen zu schnell auskühlen und zu wenig Wasser verdrängen. Weltmeister Max Verstappen nach dem Japan-GP: «Ich will hier keine Spitzen austeilen, aber wir brauchen bessere Regenreifen. Wenn wir uns Bilder von Rennen vor zwanzig Jahren ansehen, mit enormen Mengen an Wasser auf der Bahn, dann sehen wir – es konnte trotzdem gefahren werden.»

Das Regenrennen von Suzuka hat allerdings auch gezeigt – das grösste Problem bei nasser Bahn ist die Gischt. Die Umstellung Anfang 2022 auf Flügelautos hat dieses Problem verstärkt. Aus diesem Grund wird es Versuche geben, mit Hilfe aerodynamischer Hilfen die Luftwirbel und damit die Gischt zu vermindern und anders zu leiten. Die Rede ist von Radabdeckungen bei misslichem Wetter, der Mann von der Strasse würde von Kotflügeln sprechen.

Gearbeitet wird gleichzeitig bei Reifenhersteller Pirelli, um besser geeignete Walzen für schlechtes Wetter herzustellen. Und deshalb war Ferrari in Fiorano an der Arbeit – denn die italienische Testbahn kann künstlich unter Wasser gesetzt werden.



Auch im kommenden Februar sind die Pirelli-Techniker im Einsatz. Am 1./2. Februar auf dem Circuit Paul Ricard bei Le Castellet, mit Mercedes-Benz und Superstar Lewis Hamilton. Die Silbernen werden mit Trockenreifen fahren.



Da auch die südfranzösische Rennstrecke unter Wasser gesetzt werden kann, folgt am 3./4. Februar ein Regenreifen-Test mit AlphaTauri.



Das Pirelli-Testprogramm wird dann am 7./8. Februar fortgesetzt mit Aston Martin in Jerez de la Frontera (Andalusien), mit Fernando Alonso. Mercedes nimmt auch an diesem Test teil. Beim Test in Spanien geht es wieder um die Erprobung von Walzen für trockene Bahn.





