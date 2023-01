Red Bull-Junioren: Wo ist der nächste Max Verstappen?

​Das Nachwuchsprogramm von Red Bull hat die Weltmeister Sebastian Vettel und Max Verstappen hervorgebracht, dazu GP-Sieger Daniel Ricciardo. Nun ist klar, in welchen Serien die Junioren 2023 antreten.

12 junge Rennfahrer aus zehn verschiedenen Ländern haben ein Ziel: Sie wollen es in die Formel 1 schaffen. Die 2023er Junioren von Red Bull treten dabei in den besten Nachwuchsserien der Welt an. Wir stellen die aufstrebenden Piloten kurz vor.

Der Norweger Dennis Hauger (19) wurde Formel-3-Champion des Jahres 2021, in seiner ersten Formel-2-Saison 2022 wurde er Zehnter. Er tritt erneut in der Formel 2 an, bei MP Motorsport.

Der Neuseeländer Liam Lawson (20) hat die Formel-2-Meisterschaft 2022 als Gesamtdritter abgeschlossen, er gewann vier Rennen. Der Formel-1-Ersatzfahrer verfeinert sein Rennhandwerke in der japanischen Top-Einsitzerserie Super Formula, mit Team Mugen.

Der US-Amerikaner Jak Crawford (17) schloss die Formel-3-Meisterschaft des vergangenen Jahres als Gesamtsiebter ab. Er rückt in die Formel 2 hoch und tritt für das Team Hitech an.

Der Japaner Ayumu Iwasa (21) gewann 2022 zwei Formel-2-Rennen und bleibt in dieser Serie. Er fährt für DAMS.



Der Franzose Isack Hadjar (18) wurde in der vergangenen Saison Gesamtvierter der Formel 3, mit drei Siegen. Gemeinsam mit Crawford fährt er für Hitech.



Der Japaner Souta Arao (17) schloss 2022 die französische Formel-4-Meisterschaft auf dem dritten Platz ab. Er tritt 2023 in der britischen Formel 3 an, ebenfalls für Hitech.



Der Engländer Arvin Lindblad (15) hat im August 2022 vom Kart in den Rennwagen gewechselt, 2023 fährt er in verschiedenen Formel-4-Serien, wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Hitech und in Italien mit Prema.



Der Brasilianer Enzo Fittipaldi (21) wurde in der Formel 2 des vergangenen Jahres Gesamtachter. Er tritt dort 2023 mit Carlin an.



Zane Maloney (19) aus Barbados war eine der grossen Entdeckungen der Formel-3-Meisterschaft 2022 – nur fünf Punkte fehlten zum Titel! Er tritt 2023 neben Fittipaldi bei Carlin in der Formel 2 an.



Sebastián Montoya (17), Sohn des kolumbianischen Stars Juan Pablo Montoya aus Kolumbien, bestreitet 2023 seine erste volle Formel-3-Saison, mit Hitech.



Der Franzose Enzo Deligny (14) ist neu im Nachwuchsprogramm von Red Bull. Nach einer erfolgreichen Karriere im Kartsport fährt er 2023 in der spanischen Formel 4, für Campos Racing.



Der Thailänder Enzo Tanvanichkul (13) wurde OK-Junior Karting-Champion 2022 und bleibt im Kartsport. Er tritt bei Welt- und Europameisterschaft an mit Prema/Kart Republic.





Die Red Bull-Junioren 2023

Dennis Hauger (N), seit 2018, Formel 2

Liam Lawson (NZ), seit 2019, Super Formula

Jak Crawford (USA), seit 2020, Formel 2

Ayumu Iwasa (J), seit 2021, Formel 2

Isack Hadjar (F), seit 2022, Formel 2

Souta Arao (J), seit 2022, Formel 3

Arvin Lindblad (GB), seit 2022, Formel 4

Enzo Fittipaldi (BR), seit 2022, Formel 2

Zane Maloney (BDS), seit 2022, Formel 2

Sebastián Montoya (COL), seit 2023, Formel 3

Enzo Deligny (F), Formel 4

Enzo Tanvanichkul (T), Karting