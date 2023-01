David Coulthard: «Das ist ein anderer Lewis Hamilton»

​Der schottische GP-Veteran David Coulthard (51) hat in Dublin einen Show-Run im Red Bull Racing-Rennwagen gemacht. Danach sprach er über die aktuelle Formel 1 und lobt den kühlen Kopf von Lewis Hamilton.

Regelmässig entzückt Red Bull die Motorsport-Fans mit Demo-Läufen mitten in Städten, so wie zuletzt in Dublin. Am Lenkrad des Formel-1-Autos von Red Bull Racing sass der Schotte David Coulthard, inzwischen 51 Jahre alt.

Der WM-Zweite von 2001 sprach nach dem spektakulären Auftritt über die gegenwärtige Königsklasse, dabei kam das Gespräch auch auf das kontroverse WM-Finale von Abu Dhabi 2021 mit Lewis Hamilton und Max Verstappen.

Coulthard, der von seinen 246 Formel-1-Rennen stattliche 13 gewinnen konnte, sagt dazu: «Ich fand die Art und Weise, wie Lewis Hamilton mit diesem Schlamassel umgegangen ist, fantastisch. Ich könnte mir vorstellen – ein etwas jüngerer Hamilton hätte da anders reagiert. Aber er ist nun in den späten 30ern, er hat schon einige Runden hinter sich, und mit dem Alter kommt die Reife.»

«Wenn du jung bist, dann fürchtest du nichts. Aber mit zunehmenden Jahren kannst du besser einschätzen, welche Auswirkungen deine Handlungen haben. Ich glaube, dann gehst du mit gewissen Situationen anders um.»



Wie hätte DC reagiert, in der Position von Hamilton? Der Schotte lacht: «Ich glaube, ich würde heute noch beim Berufungsgericht auf der Matte stehen!»





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format