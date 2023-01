Red Bull Ring Classics: Zeitreise für Motorsport-Fans

Im Rahmen des Red Bull Ring Classics Events können Motorsport-Enthusiasten eine Zeitreise unternehmen und Formel-1-Autos, Sportwagen, Langstreckenautos und unvergessliche Tourenwagen hautnah erleben.

Für alle Fans von ikonischen Rennautos, die im vergangenen Jahrhundert Geschichte geschrieben haben, ist das Red Bull Ring Classics Event 2023 ein Pflichttermin. 2022 als Austrian Historic gestartet, entwickelt sich dieses Feuerwerk des historischen Motorsports mit zehn sehenswerten Serien und einer ganzen Armada an spektakulären Rennwagen aus aller Welt weiter.

Begleitet von kraftvollem Motoren-Sound und zahlreichen Erinnerungen an Zeiten, als Piloten mit ölverschmierten Overalls vor dem Start noch unter ihren hochgezüchteten PS-Raketen an entscheidenden Schrauben drehten, wird die Premiere von 9. bis 11. Juni am Spielberg gefeiert.

Als eines der Highlights führt der Group C Supercup das neue Event am Red Bull Ring an. Diese legendären Sportwagen machten vor allem in den 1980er-Jahren Furore und sorgen noch heute für Herzklopfen und teils auch für feuchte Augen bei eingefleischten Fans.

Mit einem Ticket direkt ins Fahrerlager

Hochkarätig besetzt mit Formel- Autos aus allen Teilen der Erde versammelt die Boss GP Racing Series mehrere Tausend PS in der Startaufstellung. Live und in Action zu sehen sind ausserdem der Alfa Revival Cup, der Youngtimer Cup, die CanAm & Sportscars, die Sports Car Challenge, A Gentle Drivers Trophy, die Youngtimer Touring Car Challenge, die Niederländische Serie für Historische Tourenwagen und GT sowie als besonderes Schmankerl die «Tourenwagen Goldene Ära» mit unvergesslichen Boliden aus DRM, DTM und der Supertourenwagen Meisterschaft.

Alle Informationen und Tickets für das Red Bull Ring Classics 2023 gibt es ab sofort auf der offiziellen Website des Red Bull Rings. Ticketbesitzer haben Zutritt zu allen geöffneten Tribünen und erleben eine Reise in die Motorsport-Geschichte somit aus vielen verschiedenen Perspektiven. Für den hautnahen Blick auf die fahrenden Kostbarkeiten auch Zutritt zum Fahrerlager. Zudem werden in einer Ausstellung Juwele, wie der Ferrari Sharknose oder der Lotus 23 gezeigt.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format