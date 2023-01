Mika Häkkinen: «Die Formel 1 ist ein Luxusgeschäft»

Dass immer mehr Formel-1-Rennen auf Strassenkursen stattfinden, gefällt nicht jedem GP-Star. Der frühere Formel-1-Pilot Mika Häkkinen versteht aber, warum sich die Strassenrennen häufen.

Die Formel-1-Verantwortlichen nehmen immer mehr Strassenrennen in den WM-Kalender auf und das gefällt nicht jedem Rennfahrer und Fan. In diesem Jahr kommt mit dem GP in Las Vegas ein weiterer Strassen-GP hinzu – und für Mika Häkkinen steht fest, warum sich die WM-Läufe in den Städten bei den Entscheidungsträgern der Königsklasse so grosser Beliebtheit erfreuen.

Der zweifache Weltmeister fordert im Interview mit «Top Gear» einen Kompromiss bei der Gestaltung der Saison: «Ich denke, da geht es auch um das richtige Gleichgewicht. Nicht jedes Rennen kann in einer Stadt stattfinden, genauso wenig wie jedes Rennen vor den Toren einer Stadt ausgetragen werden kann.»

Dies sei im Leben immer so, man könne nicht alles haben, betont der 54-jährige Finne. «Wir wissen, dass bei den Strassenkursen Kompromisse gemacht werden müssen. Du kannst ja keine ganzen Gebäude versetzen, Höhenunterschiede und dergleichen einbauen. Da muss man Kompromisse eingehen.»

Und Häkkinen stellt klar: «Die Strassenrennen können viele Attraktionen für die Fans umfassen. Du hast Restaurants, Shoppingcenter und schöne Hotels in der Nähe. Die Leute können das Rennen von ihrem Balkon aus mitverfolgen. Es ist ein Luxus, den GP von einem Boot aus zu sehen. Und die Formel 1 ist ein Luxusgeschäft, deshalb ist es in meinen Augen brillant, Rennen in den Städten zu haben. Die Fahrer und Teams stellt das vor andere Herausforderungen. Aber die Fahrer werden dafür bezahlt, diese zu meistern und den Fans eine grossartige Show zu bieten.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format