FIA: Steve Nielsen unterstützt Formel-1-Rennleitung

Die FIA hat ihr Führung neu strukturiert und Steve Nielsen als Sportdirektor verpflichtet. Er soll einige Probleme im Race-Management ausmerzen, die in den letzten Jahren immer wieder für Diskussionen gesorgt haben.

Seit Jahren bemühen sich die Formel-1-Verantwortlichen und der Autosport-Weltverband FIA darum, die Königsklasse zu verbessern. Das betrifft nicht nur das Geschehen auf der Stecke, sondern auch die Organisation der Rennleitung. Diese kam in den letzten Jahren immer wieder in die Kritik, so sorgt etwa das WM-Finale von 2021immer wieder für hitzige Diskussionen.

Um der Rennleitung unter die Arme zu greifen und die Führungsstruktur der FIA zu stärken, wurden nun ein paar Änderungen umgesetzt. So hat etwa der frühere Teammanager Steve Nielsen den Posten des Sportdirektors der FIA übernommen. Zuletzt war er in gleicher Funktion für die Rechteinhaberin FOM tätig.

Nielsen blickt auf eine lange Motorsport-Karriere zurück, er war unter anderem für Lotus, Tyrrell, Benetton, Williams und Toro Rosso (heute AlphaTauri) tätig. Als Sportdirektor ist er ab sofort für alle sportlichen Belange tätig. Seine Arbeit umfasst auch die Entwicklung der Rennleitung und die Anpassung des sportlichen Reglements.

Er könne es kaum erwarten, das neueste Kapitel seiner Karriere aufzuschlagen, erklärte Nielsen. «Ich habe in den vergangenen Jahren mit einer ganzen Reihe von FIA-Mitarbeitern gearbeitet und ich freue mich schon darauf, die anstehenden Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen», fügte er an.

Im Zuge der Umstrukturierung hat auch Nikolas Tombazis einen neuen Job bekommen. Der bisherige Technischef wurde zum «Single Seater Director» befördert. Damit leitet er die Formelsport-Abteilung des Autosport-Weltverbands. Als sein Nachfolger wurde Tim Goss bestimmt, und mit Federico Lodi wurde auch ein neuer Finanzchef gefunden.

Schliesslich hat auch der bisherige FIA-Sportdirektor Francois Sicard eine neue Aufgabe bekommen, er kümmert sich unter anderem als Strategie- und Betriebsleiter um die langfristige strategische Planung. Wie Nielsen, Goss und Lodi ist er Tombazis unterstellt, der seinerseits direkt an FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem berichtet.

