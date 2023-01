Webber: «Werden 2023 den alten Hamilton wiedersehen»

Wenn es 2023 um den Titel in der Formel 1 geht, wird auch Lewis Hamilton wieder mitmischen. Davon geht Mark Webber aus, der den Briten auf der Rechnung hat.

Hinter Lewis Hamilton liegt eine schwierige Saison. Er blieb zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere ohne einen einzigen Saisonsieg, dazu lag er in der Endabrechnung auch noch hinter seinem Teamkollegen George Russell.

Was zum einen am schwächelnden Mercedes lag, aber, so glaubt Webber, auch am WM-Finale 2021 und den mentalen Folgen. «Ja, ich denke, das ist auch ein kleiner Faktor», sagte Webber bei motorsport.com.

«Er ist einer der ganz Großen in unserem Sport. Natürlich war es ein langer Winter für ihn, um sich neu zu formieren und zurückzukommen. Und dann der doppelte Rückschlag, weil das Auto nicht stark war. Das war ein großer Moment des Nachdenkens für ihn, um zu verstehen, wie er die Motivation während einer langen Saison mit einem Auto, das nicht so konkurrenzfähig ist, aufrechterhalten kann», so Webber weiter.

Für seinen Teamkollegen Russell sei es positiv gewesen, so Webber, «denn er ist in einer viel besseren Situation als zuvor. Für Lewis hingegen ist es ein großer Rückschritt, was die Leistung angeht». Russell feierte nach seinem Wechsel von Williams zu Mercedes den ersten Sieg seiner Karriere.

Doch Webber glaubt, «dass man in der nächsten Saison, wenn die Rennsiege wieder auf dem Tisch liegen, den alten Lewis wiedersehen wird».