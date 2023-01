Alesi verrät: Das ist der entscheidende Titel-Faktor

Max Verstappen gegen Charles Leclerc? Oder gegen Lewis Hamilton? Im Grunde ist das egal, denn der entscheidende Titel-Faktor in der Saison 2023 ist jemand ganz anderes.

Max Verstappen will seinen Titel 2023 verteidigen. Als größter Konkurrent gilt Ferrari-Star Charles Leclerc, sollten die Roten ihre Probleme, die sie 2022 im Titelkampf entscheidend zurückwarfen, in den Griff bekommen. Die Zuverlässigkeit des Autos zum Beispiel, aber auch strategische Fehler oder Kommunikationspatzer.

Zahlreiche Experten haben auch Mercedes auf der Rechnung, und da vor allem Ex-Champion Lewis Hamilton.

Für den früheren Formel-1-Pilot Jean Alesi ist aber jemand anderes der wichtigste Mann im Kampf um den WM-Titel. «Wenn wir uns ansehen, wie die Dinge wirklich stehen, dann ist Adrian Newey der entscheidende Faktor, den es zu beachten gilt», so der Franzose bei Autosprint.

«Red Bull ist zurzeit an der Spitze und in der Formel 1 in allen Bereichen unglaublich stark. Newey ist zum entscheidenden Faktor geworden, weil er wie kein Zweiter in der Lage ist, ein Auto im Laufe einer Saison immer weiter zu verbessern, auch wenn es nur kleine Änderungen sind», erklärte Alesi.

Seit Newey im Februar 2006 seine Arbeit bei Red Bull Racing aufgenommen hat, konnte das Team viele Erfolge feiern. Sechs Mal triumphierte das Team aus Milton Keynes in der Konstrukteurswertung mit einem GP-Renner aus der Feder des Aerodynamik-Spezialisten. Sieben Fahrer-WM-Titel brachten die Autos, die unter Neweys Leitung entstanden, ein.

Sebastian Vettel feierte im RB6, RB7, RB8 und RB9 den Gesamtsieg in der Fahrer-Wertung. Max Verstappen triumphierte im Vorjahr im RB16B und in diesem Jahr im RB18. Dass Newey ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, hat er vor seiner Zeit bei Red Bull Racing bereits bei Williams und McLaren bewiesen.

Für Alesi ist daher klar: «Ich glaub nicht, dass es ein Kampf zwischen Verstappen und Leclerc werden wird, sondern generell zwischen Newey und Ferrari». Demnach sei Newey der «grundlegende Faktor für Sieg oder Niederlage».