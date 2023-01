De Vries: Karriere als Stammfahrer startet mit Klage

Nyck de Vries feiert 2023 bei AlphaTauri sein Debüt als Formel-1-Stammfahrer. Allerdings muss sich der Niederländer zuvor noch mit einer Klage herumschlagen.

Die Karriere von Nyck de Vries als Stammfahrer in der Formel 1 beginnt mit einem Rechtsstreit. Denn der Niederländer ist vom Geschäftsmann Jeroen Schothorst verklagt worden.

Wie die niederländische Zeitung «De Telegraaf» berichtet, geht es um ein Darlehen von 250.000 Euro, das Schothorst de Vries 2018 gewährt haben soll, damit der seine Formel-2-Karriere finanzieren konnte.

Dabei wurde in dem Vertrag zwischen de Vries und Schothorst ein Zinssatz von drei Prozent festgelegt, außerdem sollte de Vries 50 Prozent seiner Verdienste an Schothorst abgeben, falls er es in die Formel 1 schafft. Hätte es de Vries bis Ende 2022 nicht in die Motorsport-Königsklasse geschafft, wäre der Deal erledigt gewesen.

Allerdings feierte de Vries 2022 sein Debüt in der Formel 1, er ersetzte in Monza Alex Albon bei Williams, nachdem der Thailänder ausgefallen war. Zuvor hatte de Vries als Mercedes-Ersatzmann zudem diverse Trainingssessions für Teams mit Mercedes-Antrieb bestritten. Als Folge des Monza-Rennens wurde er von AlphaTauri für 2023 als Stammfahrer verpflichtet.

Es herrscht nun offenbar eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob de Vries durch Monza bereits 2022 zum F1-Fahrer geworden ist. Die Anwälte von de Vries halten dagegen, dass 190.000 Euro des Darlehens bereits beglichen wurden. Ein Angebot, darüber hinaus weitere 250.000 Euro zu zahlen, lehnte Schothorst ab.

Er hat stattdessen die vollständige Offenlegung der Verträge von de Vries zwischen 2018 und 2022 gefordert. Am 3. Februar soll ein Urteil gefällt werden.

