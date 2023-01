Formel 1 im Free-TV: Offenbar hat niemand Interesse

RTL hat sich gegen eine Übertragung der Formel 1 entschieden. Einem Medienbericht zufolge hat aber auch sonst kein Sender ein großes Interesse an einer Sublizenz.

Die Formel 1 im Free-TV: Was vor ein paar Jahren noch ein Selbstläufer und Quotenrenner war, ist 2023 offenbar eine Sackgasse. Denn nachdem RTL kein Interesse mehr an einer Sublizenz hat und komplett ausgestiegen ist, findet sich aktuell kein Abnehmer.

Sky hat sich die Rechte zur Übertragung von Formel-1-Rennen in Deutschland bis 2027 gesichert. Ende September 2022 war ein Abkommen vorzeitig um drei Jahre verlängert worden.

In diesem Vertrag ist jedoch auch verankert, dass vier Rennen im freien Fernsehen zu sehen sein müssen. Dies gilt bis 2025, dann ist diese Klausel nur noch für einen Deutschland-GP zwingend. Doch die Sublizenz an den Sender zu bringen, ist im Moment nicht so einfach. Denn laut dpa haben die gehandelten öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF kein Interesse, auch ProSieben nicht.

Die ARD befasse sich mit der Formel 1 nicht, teilte der Sender mit. Das ZDF winkt mit Verweis darauf, dass die Formel 1 nicht in die Philosophie passe, da man keinen Motorsport mit Verbrennungsmotoren ausstrahlen wolle, ab.

ProSieben zeigt bereits die Formel E und bis zuletzt auch die DTM. Gut möglich, dass hier vor allem der Preis abschreckend wirkt. Angebliche Kosten von zehn Millionen Euro hatten bereits RTL vertrieben. Dort konzentrieren sich die Verantwortlichen lieber auf Fußball und die neu erworbene NFL.

Der Hintergrund: Sky soll jährlich 50 bis 55 Millionen Euro für die Exklusiv-Rechte zahlen, was bei 23 Rennen rund 2,4 Millionen pro Lauf sind. Für vier Sublizenz-Rennen wären es demnach rund zehn Millionen Euro – und damit offenbar zu viel für so manchen Sender.

2022 sahen bei RTL im Schnitt nur noch 2,5 Millionen Menschen bei den vier RTL-Rennen zu. 2021 waren es noch 3,13 Millionen Fans. 2020, bevor Pay-TV-Sender Sky übernahm, sahen rund vier Millionen Menschen zu.

Und wenn sich nun tatsächlich kein Sender findet? Dann könnte Sky zum Beispiel eigene Übertragungen frei empfangbar machen, um den Vertrag mit der Formel 1 zu erfüllen.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format