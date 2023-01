Hamilton, Senna, Vettel: Neue Zahlen verblüffen

​GP-Fans diskutieren oft: Wer ist wirklich der erfolgreichste Fahrer von allen? Fangio oder Clark? Stewart oder Lauda? Prost oder Senna? Schumacher oder Hamilton oder Verstappen? Staunen Sie über die Antwort.

Vergleiche zwischen den Stars der verschiedenen Formel-1-Epochen sind ganz schwierig: Wie soll Max Verstappen an Juan Manuel Fangio gemessen werden? Wie Lewis Hamilton an Jim Clark? Wie Vettel an Jackie Stewart?

Zwei Faktoren verwässern das Bild komplett: Erstens ist das Punktesystem seit Beginn der Formel-1-WM 1950 immer wieder geändert worden. Ein Sieger 2022 erhält 25 Punkte, dazu gibt es einen Punkt für die beste Rennrunde. Und an einem Sprint-Wochenende kann der Sieger 8 zusätzliche Punkte einfahren, macht komplett 34. Ein Siegfahrer wie Juan Manuel Fangio oder Alberto Ascari in den 1950er Jahren konnte nur 8 Punkte für den Sieg einfahren, mit einem Zusatzpunkt für die beste Rennrunde, also maximal 9.

Und zweitens bestand die Saison 2022 aus 23 Rennen, die Saison 1950 aber nur aus 7, und eines davon war das Indy 500 in den USA, zu dem sich ohnehin kein Formel-1-Star verirrte.

Wir sehen: kaum ein gemeinsamer Nenner.

Das hat die Macher des YouTube-Kanals «The Data Dudes F1» ziemlich geärgert. Sie wollten wissen: Wie sieht die Situation in Sachen WM-Punkte aus, wenn das heutige Punktesystem auf alle Formel-1-Rennen seit Silverstone 1950 angewandt wird? Wer hätte am meisten Punkte gesammelt, wenn es bis 73 Jahre zurück 25 Punkte für den Sieg gäbe und einen Zusatzpunkt für die beste Rennrunde?

Zudem haben die die Statistiker Faktoren einbezogen, welche berücksichtigen, dass Fangio pro Jahr viel weniger Rennen pro Jahr bestreiten konnte hat als Lewis Hamilton in der Neuzeit.



Somit ergibt sich gemäss «The Data Dudes F1» folgende Tabelle, die unter den Fans bestimmt auch viel zu reden geben wird. Denn Hand aufs Herz: Ist Rubens Barrichello wirklich erfolgreicher als ein Fangio? Urteilen Sie selber.





Die 30 erfolgreichsten Formel-1-Piloten

01. Lewis Hamilton (GB) 4902,2 Punkte

02. Michael Schumacher (D) 4660,2

03. Sebastian Vettel (D) 3409,6

04. Alain Prost (F) 3160,1

05. Fernando Alonso (E) 3132

06. Kimi Räikkönen (FIN) 3043

07. Ayrton Senna (BR) 2339,4

08. Rubens Barrichello (BR) 2229,5

09. Nelson Piquet (BR) 2183

10. Juan Manuel Fangio (RA) 2181,6

11. David Coulthard (GB) 2071,8

12. Graham Hill (GB) 2049,7

13. Jenson Button (GB) 2013,7

14. Max Verstappen (NL) 1918,7

15. Nigel Mansell (GB) 1903,4

16. Jackie Stewart (GB) 1901,4

17. Jack Brabham (AUS) 1886,2

18. Felipe Massa (BR) 1839,6

19. Nico Rosberg (D) 1827,6

20. Valtteri Bottas (FIN) 1772,2

21. Gerhard Berger (A) 1760,6

22. Niki Lauda (A) 1737,2

23. Jim Clark (GB) 1727,1

24. Mika Häkkinen (FIN) 1710,3

25. Denny Hulme (NZ) 1577,7

26. Bruce McLaren (NZ) 1523

27. Carlos Reutemann (RA) 1497,7

28. Mark Webber (AUS) 1482

29. Stirling Moss (GB) 1433,7

30. Emerson Fittpaldi (BR) 1430,1