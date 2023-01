Fernando Alonso: Viel Neues am diesjährigen GP-Auto

Mit Aston Martin schlägt Fernando Alonso in diesem Jahr ein neues Kapitel auf. Das Team aus Silverstone hat die Lehren aus 2022 gezogen, entsprechend unterscheidet sich der neue GP-Renner stark von seinem Vorgänger.

Die Formel-1-Teams bereiten sich in diesen Tagen eifrig auf die neue Saison vor, die mit den Präsentationen der neuen GP-Renner ihren Anfang nimmt. Das Aston Martin Team, das in diesem Jahr auf die Dienste von Fernando Alonso und Lance Stroll setzt, enthüllt den neuen Renner aus Silverstone am 13. Februar in Silverstone.

Und anders als einige Konkurrenten wird der Rennstall von Lawrence Stroll bei der offiziellen Präsentation kein Showcar mit neuer Lackierung zeigen, sondern den «echten» Boliden für die Saison 2023, wie der stellvertretende Technikchef Eric Blandin auf der offiziellen Teamseite verspricht: «Das Auto, das wir in unserer neuen Fabrik in Silverstone zeigen werden, wird der echte AMR23 sein. Wir werden unsere Fans nicht enttäuschen.»

Der Ingenieur verrät auch, dass sich der Dienstwagen von Alonso und Stroll deutlich vom Vorjahresmodell unterscheiden wird: «Wir haben alle Lehren aus dem vergangenen Jahr gezogen und die Erkenntnisse bei der Konstruktion des Autos einfliessen lassen. Deshalb wird viel Neues am AMR23 zu sehen sein, es ist ein völlig anderes Auto als der AMR22.»

Mehr als 90 Prozent des Autos seien verändert worden, offenbart Blandin, der sein Team auf dem richtigen Weg sieht: «Man spürt die Energie. Und selbst wenn wir es in diesem oder im nächsten Jahr nicht hinbekommen, den gewünschten Schritt nach vorne zu machen, werden wir das in Zukunft sicher tun. Ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es wird ein paar Jahre dauern, bis wir zu den Titelanwärtern gehören, aber wir werden bald alles haben, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Dann gibt es keine Ausreden mehr.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format