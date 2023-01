Budgetdeckel-Strafe: Max Verstappen bleibt entspannt

Red Bull Racing muss wegen der Übertretung der 2021er-Budgetobergrenze in dieser Saison eine schmerzliche Strafe hinnehmen. Weltmeister Max Verstappen erklärt, warum er dennoch zuversichtlich bleibt.

Noch bevor die FIA-Regelhüter die Budget-Übertretung von Red Bull Racing bestätigt haben, kursierten die wildesten Gerüchte über die Summe, die der Rennstall aus Milton Keynes entgegen den Vorgaben in der Saison 2021 ausgegeben hat. Entsprechend laut forderten einige Gegner eine harte Strafe für das Vergehen.

Und sie wurden nicht enttäuscht – obwohl es sich letztlich um eine geringfügige Übertretung handelte, mussten die aktuellen Team-Weltmeister als Folge der Regelverletzung sieben Millionen Euro hinblättern und eine Reduktion der erlaubten Windkanal- und CFD-Arbeitsstunden um zehn Prozent hinnehmen.

Letzteres schränkt die Möglichkeiten des Teams in diesem Jahr spürbar ein, dennoch bleibt Max Verstappen bei diesem Thema entspannt. Bereits im vergangenen Jahr erklärte der 25-Jährige auf die entsprechende Frage: «Natürlich ist das spürbar, aber wie sehr? Das weiss ich derzeit noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Teammitglieder diese Einschränkung als zusätzliche Motivation sehen werden, sich noch besser anzustellen.»

«Natürlich weiss ich, dass sie immer ihr Bestes geben. Aber wir haben ein sehr konkurrenzfähiges Auto und viele grossartige Ideen für das nächste Modell und ich hoffe, dass dies ausreichen wird, um an der Spitze zu bleiben», ergänzte der zweifache Weltmeister, der 2022 mit 15 Siegen einen neuen Rekord für die meisten GP-Triumphe in einer Saison aufgestellt hat.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format