Ferrari: Fahrer-Quartett arbeitet hinter den Kulissen

Das Ferrari-Team setzt auch in diesem Jahr auf die Dienste von Charles Leclerc und Carlos Sainz als Stammfahrer. Zwei Piloten sitzen auf der Reservebank, zwei weitere Fahrer arbeiten im Simulator.

Das Ferrari-Team startet nach dem Abgang von Mattia Binotto und der Verpflichtung von Frédéric Vasseur mit einem neuen Teamchef in die neue Saison. Bei den Stammfahrern bleibt hingegen alles beim Alten: Auch in diesem Jahr werden Charles Leclerc und Carlos Sainz für den ältesten GP-Rennstall der Welt auf Punktejagd gehen.

Die Arbeit als Reserve- und Testfahrer teilen sich in diesem Jahr Antonio Giovinazzi und Robert Shwartzman auf. Als Entwicklungsfahrer leisten Antonio Fuoco und Davide Rigon wichtige Arbeit im neuen Simulator, der seit dem vergangenen Jahr genutzt wird. Mindestens einer der beiden Reservisten wird bei den Rennen jeweils vor Ort sein, heisst es in einer Mitteilung des Teams.

Damit das Quartett nicht aus der Übung kommt, treten alle vier Piloten auch in anderen Serien an. Der 29-jährige Italiener Giovinazzi wird in der Langstrecken-WM mitmischen, genauso wie sein 26-jähriger Landsmann Fuoco, der auch in der GT World Challenge Europe antreten wird.

Auch Rigon wird in der WEC und in der GT World Challenge Europe dabei sein. Darüber hinaus wird der 36-jährige Italiener und die vier Runden des IMSA Endurance Cups bestreiten. Shwartzman wird in der GT World Challenge Europe und im Endurance Cup an den Start gehen.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format