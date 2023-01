Kevin Magnussen: OP erfolgreich, Daytona abgesagt

Wie befürchtet muss Kevin Magnussen seine Teilnahme am 24h-Rennen von Daytona absagen. Der Eingriff an seinem linken Handgelenk lief zwar gut, doch der Däne muss sich für die Formel 1 schonen.

Eigentlich wollte Kevin Magnussen gemeinsam mit seinem Vater Jan sowie Mark Kvamme und Trenton Estep am 28. und 29. Januar im 24-Stunden-Rennen von Daytona in einem Porsche 911 GT3 R antreten. Doch aus der dritten Teilnahme des Formel-1-Stars am Langstrecken-Lauf wird nichts, denn der Däne muss sich von einem operativen Eingriff an seinem linken Handgelenk erholen.

Dieser wurde nötig, weil eine Zyste entfernt werden musste, die dem Haas-Piloten Schmerzen bereitet hatte. Der Teamkollege von Nico Hülkenberg hatte bereits bei der Ankündigung der OP erklärt: «Es ist unwahrscheinlich, dass ich in Daytona fahren kann.» Nun ist es offiziell: Auf Anraten seines Arztes vermeidet er es, sein Handgelenk nächste Woche so stark zu belasten.

Damit will Magnussen sicherstellen, dass er rechtzeitig zu den dreitägigen Vorsaison-Testfahrten der Formel 1 wieder fit ist. Diese finden am dem 23. Februar in Bahrain statt. In der darauffolgenden Woche steht der Saisonauftakt auf dem Wüstenkurs auf dem Programm.

«Die Ärzte haben mir geraten, nächste Woche kein Rennen zu fahren», erklärte der 30-Jährige. «Die Operation lief gut, aber ich muss meine Hand so gut wie möglich schonen, bevor die Saisonvorbereitung für mich anfängt. Das ist sehr schade, denn ich hatte mich auf dieses fantastische Rennen und die Chance, mit meinem Vater und MDK Motorsports anzutreten, gefreut. Ich wünsche dem Team ein tolles Wochenende in Daytona.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format