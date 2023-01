Saison 2023: Alfa Romeo Racing enthüllt in Zürich

Das Alfa Romeo Racing Team hat als neunter GP-Rennstall den Präsentationstermin für das neue GP-Auto bekanntgegeben. Der Dienstwagen von Valtteri Bottas und Guanyu Zhou wird in Zürich enthüllt.

Die Formel-1-Mannschaften arbeiten in diesen Tagen fieberhaft an ihren GP-Rennern für die anstehende Saison und bald schon werden die ersten Autos erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Den Anfang macht Red Bull Racing am 3. Februar in New York, drei Tage später zieht Williams nach, beschränkt sich aber darauf, nur die Lackierung für die Saison zu zeigen.

Einen Tag später wird das Alfa Romeo Racing Team den neuen GP-Renner mit dem Namen C43 in Zürich enthüllen. Der Rennstall aus Hinwil hofft auf einen weiteren starken Start in die Saison. Bereits im vergangenen Jahr durfte sich das Team in der ersten Saisonhälfte regelmässig über Punkte freuen. Am Ende belegte es den sechsten Platz in der Konstrukteurswertung.

Beim Fahrer-Duo bleibt alles beim Alten: Auch in diesem Jahr setzt das Schweizer Team mit dem italienischen Namen auf die Dienste des Routiniers Valtteri Bottas aus Finnland und Guanyu Zhou aus China.

Dafür gibt es an der Spitze Änderungen, denn der bisherige Teamchef und CEO von Sauber Motorsport, Frédéric Vasseur, hat den Rennstall in Richtung Ferrari überlassen, um die Nachfolge von Mattia Binotto anzutreten. Die CEO-Rolle des Franzosen hat Andreas Seidl übernommen, der Deutsche war zuletzt als Teamchef von McLaren im Einsatz. Er muss nun einen neuen Teamchef für die Formel-1-Mannschaft finden.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format