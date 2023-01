Frédéric Vasseur: Wertvolle Hilfe von Laurent Mekies

Jean Alesi erklärt aber auch, was sich in Maranello nicht ändern darf

Der frühere Formel-1-Pilot Jean Alesi ist überzeugt: Der neue Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur ist bei seiner Arbeit an der Spitze des Rennstalls aus Maranello auf die Hilfe von Sportchef Laurent Mekies angewiesen.

Das Ferrari-Team startete im vergangenen Jahr mit einem starken Auto in die Saison, am Ende musste sich der älteste GP-Rennstall der Welt aber mit dem zweiten Platz hinter Red Bull Racing zufrieden geben. Der verlorene Spitzenkampf blieb nicht ohne Folgen: Der bisherige Teamchef Mattia Binotto hat den Rennstall aus Maranello verlassen.

Sein Nachfolger Frédéric Vasseur hat keine leichte Aufgabe zu bewältigen. Der Franzose, der bisher an der Spitze von Sauber Motorsport und Alfa Romeo Racing stand, muss die hohen Erwartungen der Tifosi und der eigenen Mitarbeiter erfüllen. Und für den früheren Ferrari-Piloten Jean Alesi ist klar, wer ihm dabei behilflich sein wird.

Im Gespräch mit dem Kollegen des italienischen Magazins «Autosprint» sagt der GP-Veteran: «Ehrlich gesagt war es schwer mitanzusehen, was Ferrari im vergangenen Jahr an der Taktik-Front geleistet hat. Es müssen sich also definitiv einige Dinge ändern, um das Team nach vorne zu bringen. Und ich denke, Vasseur wird sich sehr auf Laurent Mekies verlassen müssen.»

Über den Sportdirektor der Scuderia sagt Alesi: «Mekies ist nun schon seit Jahren bei Ferrari tätig, und er ist die ideale Wahl für Vasseur, wenn es darum geht, die Dinge auszumachen, die geändert werden müssen, und auch jene Sachen, die sich nicht ändern sollten.» Zu letzterem zählt er den Umstand, dass bei Ferrari natürlich Italienisch gesprochen wird: «Maranello ist italienisch, und da muss man Italienisch sprechen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format