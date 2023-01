Lando Norris: Kein WM-Titelkampf vor 2024?

McLaren-Star Lando Norris ist sich sicher, dass es noch Jahre dauern wird, bis er in der Formel 1 eine echte WM-Titelchance bekommt. Der Brite weiss: Er muss seine Chance nutzen, wenn sie kommt.

Die Formel-1-Teams und ihre Stars bereiten sich in diesen Tagen auf die anstehende Saison vor, und die Experten und Journalisten nutzen die Ruhe vor dem Sturm, um über die WM-Titelanwärter in diesem Jahr zu reden. Für McLaren-Star Lando Norris steht fest, dass er noch nicht zu den Spitzenreitern gehören wird.

Der 23-jährige Brite wird seine fünfte Formel-1-Saison mit dem Traditionsrennstall aus Woking in Angriff nehmen. Und er hofft, dass er einen wichtigen Meilenstein erreichen kann – denn auf seinen ersten GP-Sieg wartet er noch. Im Interview mit dem «GQ»-Magazin sagt er: «Meines Wissens kann ich vielleicht ein Rennen gewinnen.»

«Aber einen Titel werde ich wohl erst 2024 oder 2025 holen können», stellt Norris gleichzeitig klar. Er weiss: «Mir ist bewusst, dass ich in diesen Jahren in absoluter Top-Form sein muss.» Bis dahin will er sich in Geduld üben.

Über sich selbst sagt der WM-Siebte des Vorjahres: «Ich denke, dass ich kein schlechter Verlierer bin, auch wenn ich schon immer sehr streng mit mir war und meine Leistung sehr kritisch bewerte. Ich denke immer darüber nach, was ich besser hätte machen können, und danach auch, was das Team besser hätte hinbekommen können.»

Er sei ein Perfektionist, offenbart Norris. «Ich versuche stets, mich als Fahrer zu verbessern. Und ich hasse es zu verlieren. Aber eine Niederlage gibt mir den Antrieb, um herauszufinden, was ich zu tun habe, um es beim nächsten Mal besser zu machen.»

