Netflix: David Coulthard widerspricht Max Verstappen

Früher weigerte sich der zweifache Champion Max Verstappen, mit den Netflix-Machern der Serie «Drive to Survive» zu sprechen. Er übte Kritik an der Formel-1-Doku. GP-Veteran David Coulthard sieht das anders.

In der neuesten Staffel der Netflix-Serie «Drive to Survive» ist Max Verstappen mit von der Partie, der zweifache Champion hatte sich aber zuvor geweigert, den Machern Interviews zu geben. «In der Serie sind einige Konkurrenzsituationen gezeigt worden, die es so überhaupt nicht gegeben hat», ärgerte er sich im Oktober 2021.

«Also habe ich mich dazu entschlossen, den Netflix-Machern keine Interviews mehr zu geben. Dann können sie auch nichts Falsches daraus machen. Ich ziehe Fakten vor, ich will die Dinge so sehen, wie sie wirklich passiert sind», stellte der Red Bull Racing-Star klar. Auch Lando Norris ärgerte sich über die Darstellung der Beziehung zu seinem bisherigen Teamkollegen Daniel Ricciardo.

Mittlerweile hat der 25-Jährige seine Meinung geändert, sehr zur Freude von GP-Veteran David Coulthard, der viel von der Dokumentation hält, die der Formel 1 auf der ganzen Welt und besonders in Amerika zu grosser Beliebtheit verholfen hat. Bei einem Red-Bull-Showrun in Dublin erklärte er: «Ich sehe ein anhaltendes Interesse an dieser Art von einer leicht bearbeiteten Version der Realität, über die einige der Fahrer sprachen.»

«Einige Fahrer hatten das Gefühl, dass einige der Gespräche an den falschen Stellen platziert wurden. Aber die Realität ist, dass es nicht annähernd so interessant und lustig wäre, wenn es nicht so gemacht würde, und es ist Teil der Show und der Unterhaltung», fügte der Schotte an. Die Serie lasse die Fahrer interessanter erscheinen, als sie sind, ist er sich sicher. «Denn die meisten Piloten sind ehrlich gesagt verdammt langweilig», sagte er lachend.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format