Mika Häkkinen: «Da gibt es immer eine Grauzone»

Der frühere GP-Star Mika Häkkinen findet die Strafe, die die Red Bull Racing für die geringfügige Überschreitung der Budgetobergrenze von 2021 kassiert hat, «immer noch erheblich».

Nachdem die FIA-Experten im vergangenen Jahr bei der Untersuchung zur Einhaltung des Budgetdeckels in der Saison 2021 zum Schluss gekommen sind, dass Red Bull Racing die Vorgaben geringfügig überschritten hat, wurde viel über die Bestrafung für das Vergehen diskutiert. Die Teamverantwortlichen einigten sich darauf, den Vorwurf und die damit verbundene Strafe zu akzeptieren.

Und Letztere fiel mit der Strafzahlung über 7 Millionen US-Dollar und einer Reduktion der erlaubten Aero-Teststunden um zehn Prozent deutlich aus, wie auch Mika Häkkinen in seiner Kolumne für den britischen Wettanbieter «Unibet» betonte. Der Finne schrieb nach der Bestätigung der Strafe: «In erster Linie bin ich froh, dass die Angelegenheit nun vom Tisch ist und Red Bull Racing die Strafe der FIA akzeptiert hat.»

«Bei den technischen und sportlichen Regeln gibt es in der Regel eine klare Entscheidung, zum Beispiel wenn das Auto unter dem Gewichtslimit liegt oder ein Fahrer die Streckengrenzen missachtet. Aber bei den finanziellen Regeln gab es wahrscheinlich immer eine Grauzone», erklärte der zweifache Champion weiter.

«Ich glaube, deshalb haben auch alle Beteiligten akzeptiert, dass bei der Überschreitung des Budgetrahmens zwischen zwei Stufen unterschieden wird, der geringfügigen und der grossen Überschreitung», ist sich Häkkinen sicher.

Der GP-Veteran betonte auch: «Die Strafe, die Red Bull Racing für die geringfügige Überschreitung erhalten hat, ist immer noch erheblich.» Und Häkkinen ist überzeugt: «Das Gute daran ist, dass kein Team riskieren wird, dies im nächsten Jahr zu wiederholen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format