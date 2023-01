Guter Zweck: Signierter Heckflügel von Lewis Hamilton

Auf einer österreichischen Charity-Plattform wird ein originaler Heckflügel des Formel-1-Mercedes von Lewis Hamilton angeboten. Das Sammlerstück wird angeboten, um aus dem Erlös österreichische Sport-Talente zu fördern.

Die Österreichische Sporthilfe bietet den Racing-Enthusiasten im Rahmen einer Sonderaktion den Zugang zu einem aussergewöhnlichen und seltenen Exponat. Formel-1-Fans mit einer gut bestückten Geldbörse können nämlich ein Teil des Original-Heckflügels ersteigern, den Lewis Hamilton 2020 an seinem GP-Auto hatte.

Der Flügel ist persönlich von Hamilton signiert und stammt aus jener Saison, in der er sich seinen siebten und bisher letzten Titel holte. Das Unikat wird vom Mercedes-Team um Toto Wolff gestiftet inklusive offiziellen Zertifikats versteigert, das die Echtheit bestätigt

Interessierte können noch bis zum 10. Februar auf der Webseite der Sporthilfe mitbieten. Das höchste Gebot lag am Sonntagnachmittag bei 10’100 Euro. Der Wert wird auf 50’000 Euro geschätzt. Der gesamte Erlös der Charity-Auktion kommt der Unterstützung österreichischer Athleten und Athletinnen zugute.

Insgesamt wird seitens der österreichischen Sporthilfe aktuell 263 Athletinnen und Athleten mit einer Individualförderung unter die Arme gegriffen.

Die neue Formel 1-Saison startet am 5. März mit dem Grand Prix von Bahrain, dort findet ab dem 23. Februar auch der dreitägige Vorsaison-Test statt. Die Rennen werden in Österreich wieder im frei zugänglichen Fernsehen zu sehen sein. ServusTV und der ORF teilen sich wie in den vergangenen Jahren die Rennen, senden beim Spielberg-GP im Sommer gemeinsam.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format