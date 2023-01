Champion Max Verstappen: Scharf bleiben, Neues lernen

​Wieso sitzt der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen regelmässig im Rennsimulator, über seine Arbeit bei Red Bull Racing hinaus? Der 35-fache Grand-Prix-Sieger erklärt es.

Am 5. März beginnt mit dem Grossen Preis von Bahrain die Formel-1-Saison 2023. Die meisten Formel-1-Fans bekommen davon nichts mit, aber ein Grand-Prix-Fahrer verbringt an einem Rennwochenende mehr Zeit in Sitzungen als in seinem Rennwagen.

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat dazu erklärt: «Die wichtigste Sitzung ist das Treffen des Teams am Morgen. Das kann schon mal neunzig Minuten dauern. Wenn alles glatt läuft, ist dieses Meeting nach einer halben Stunde vorbei. Im Grund gehen wir den ganzen Tag durch. Dann gibt es natürlich auch Auftritte für die Sponsoren. Wir haben jede Menge zu tun.»

«Darüber hinaus treffen sich am Abend nach den ersten beiden freien Trainings die Piloten zur Sitzung mit der Rennleitung. Da gehen wir manchmal auf Vorkommnisse des vergangenen Grand Prix ein. Oder wir reden über Sicherheitsbelange der Strecke. Auch hier ist die Bandbreite gross. Ich sass schon in Sitzungen, die waren nach zehn Minuten vorbei. Wenn eine Diskussion entsteht, können daraus eineinhalb Stunden werden. Dann haben wir auch noch Meeting mit Pirelli oder im Rahmen der Fahrervereinigung GPDA.»

Die Zeit im Rennwagen ist also begrenzt, umso wichtiger ist die Vorbereitung in der virtuellen Welt. Immer wieder fragen Fans: Wie nahe kommt das Üben im Simulator dem richtigen Fahren?

Max meint: «Ich halte unseren Simulator für einen der besten der Branche. Wir speisen Daten aus dem Fahrzeug ein, die wir auf der Rennstrecke gesammelt hatten. Die Deckungsgleichheit zwischen Simulation und Realität ist natürlich nicht perfekt.»



Verblüffend: Verstappen verbringt ungefähr einen Monat seines Rennjahres im Simulator! «Die Tage sind sehr lang, aber ich bin davon überzeugt, dass sich diese Arbeit lohnt. Ich will auch nicht, dass ein Testfahrer sich um die Simulation kümmert, wie das in anderen Rennställen getan wird. Ich will das selber machen, denn jeder hat seinen ganz eigenen Fahrstil.»



Aber das geht noch viel weiter – denn auch zuhause in Monaco sitzt Verstappen regelmässig im Rennsimulator. «Das hilft mir dabei, die Schärfe zu behalten. Viel mehr kannst du derzeit nicht machen, wenn du zuhause bleiben musst. Und ich habe am Sim-Sport sowieso viel Freude.»



Was auffällt: Wenn Verstappen als Privatperson an Simulations-Wettbewerben teilnimmt, dann handelt es sich in der Regel nicht um virtuelle Rennen der Formel 1. Max erklärt das damit, dass er dadurch gezwungen werde, seinen Fahrstil anzupassen – wir sprechen hier von Lenkung, Bremsen, Gasgeben, Linienführung. Verstappen will sich so schnell es geht den neuen Verhältnissen anpassen können. Und daraus, so der Niederländer, lerne er immer wieder Neues für die Einsätze im Formel-1-Auto.





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format