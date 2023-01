Andretti zu Mick Schumacher: Verschwindet nicht!

Mick Schumacher hofft durch sein Engagement als Ersatzfahrer bei Mercedes mittelfristig auf einen Stammplatz in der Formel 1. Für Mario Andretti ist klar: Talent setzt sich durch.

Mick Schumacher geht 2023 einen Schritt zurück, um wieder in die Startaufstellung der Formel 1 zu kommen: Der 23-Jährige ist in der neuen Saison Ersatzfahrer bei Mercedes. Und Legende Mario Andretti ist davon überzeugt, dass Schumacher wieder einen Stammplatz in der Königsklasse erobern wird.

«Ich bin mir sicher, dass ihn jemand nehmen wird», sagte die Rennsport-Legende im Interview mit RTL/ntv und sport.de: «Solche Talente verschwinden nicht.»

«Ich denke, Mick hat sich gerade in der vergangenen Saison enorm verbessert. Keine Frage. Und das war an seiner Leistung zu sehen», so der 82-Jährige weiter.

Außerdem sei der «Name Schumacher in jeder Hinsicht ein Gewinn», betonte Andretti: «Ich denke, er hat ihn mit sehr viel Stolz getragen, kein Zweifel.»

Schumachers neues Team hat Andretti im Kampf um den WM-Titel auf jeden Fall auf der Rechnung. «Man muss davon ausgehen, dass sie so hart zurückschlagen wie sie es immer getan haben. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn wir drei Teams hätten, die hart kämpfen und ab und zu steckt noch ein viertes Team wie McLaren seine Nase rein.»

Interessant: Auch Aston Martin habe er auf dem Zettel, sagte er, «wenn sie ihre Fabrik und das alles zusammen haben, außerdem ist Fernando Alonso jetzt ja da».

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format