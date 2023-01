Hamilton und Verstappen: «Alles nur Märchen!»

Die Saison 2021 hat das Verhältnis zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen geprägt. Gibt es denn auch Probleme zwischen den beiden Topstars?

Wie ist das Verhältnis zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen? Keine Frage ist, dass die harte Saison 2021 beide Piloten geprägt hat, und auch das Verhältnis. Im Laufe des Jahres gerieten sie auf der Strecke mehrfach aneinander.

Doch gelitten hat die Achtung voreinander nicht, wie Hamilton jetzt betont. Es gab durchaus Annahmen, dass die Vorkommnisse wie zum Beispiel der Crash in Silverstone die Beziehung nachhaltig geschädigt habe.

«Die Leute reden gerne darüber, dass es zwischen mir und Max Probleme geben soll», sagte Hamilton dem «Formula 1 Magazine». Das treffe jedoch nicht zu, und entsprechende Berichte seien «alles nur Märchen», erklärte der Brite.

Er respektiere den Niederländer, betonte Hamilton. Umgekehrt weiß er aber nicht, wie Verstappen über ihn denkt. «Er ist viel jünger, also hat er vielleicht ein Problem mit mir. Da bin ich mir nicht sicher. Ich gehe aber nicht davon aus. Für ihn sprechen kann ich aber nicht», sagte Hamilton.

Dafür sprach er für sich: Als Hamilton er nämlich auf die Statistik angesprochen wurde, dass Fahrer, die die Marke von 300 GP-Stars geknackt haben, danach nie mehr ein Rennen gewannen, sagte er: «Aber es hat auch noch nie einen Fahrer wie mich gegeben!»

Fernando Alonso (357), Kimi Raikkonen (350) und Rubens Barrichello (324) liegen vor Hamilton, der bei 310 Starts steht. 2022 blieb er ohne Rennsieg.

«Wir wollten nach 2021 zurückschlagen. Das war der Grund für unseren Antrieb. Aber an einem Punkt dachte ich: 'Gott, mit diesem Auto kann ich wirklich nicht um den Titel kämpfen», so Hamilton.

Er kündigt an: «Wenn ich etwas über das letzte Jahr sagen kann, dann, dass wir als Team nur noch widerstandsfähiger und entschlossener geworden sind.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format