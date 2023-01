Carl, Perceval, José: F1-Stars und ihre Zweitnamen

Formel-1-Fans können die Namen der Fahrer natürlich im Schlaf rauf und runter beten. Doch welche Piloten haben einen Zweitnamen? Es sind ein paar echte Hingucker dabei.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen: Die Namen der Superstars sind allseits bekannt. Doch was ist mit den zweiten Vornamen? Wie einfallsreich waren die Eltern bei der Namensgebung?

Vorab: Bei manchen ist es deutlich mehr als ein zweiter Vorname. Und: Mercedes-Ersatzfahrer Mick Schumacher hat keinen zweiten Vornamen.

Red Bull Racing; Max Emilian Verstappen, Sergio Michel Pérez Mendoza

Ferrari: Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, Carlos Sainz Vázquez de Castro

Mercedes: Lewis Carl Davidson Hamilton, George William Russell

Alpine: Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane, Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Alfa Romeo: Valtteri Viktor Bottas, Zhou Guanyu

Aston Martin: Fernando Alonso Díaz, Lance Stroll

Haas: Nicolas Hülkenberg, Kevin Magnussen

AlphaTauri: Hendrik Johannes Nicasius de Vries, Yuki Tsunoda

Williams: Alexander Albon Ansusinha, Logan Hunter Sargeant

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format