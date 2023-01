Alter Bekannter: Das ist der Ersatz für Hülkenberg

Haas hat eine Personalie für die Saison 2023 bekanntgegeben: Der Rennstall setzt im Cockpit auch in diesem Jahr auf einen alten Bekannten.

Pietro Fittipaldi ist der ewige Haas-Ersatzfahrer: Der Sohn des zweimaligen F1-Weltmeisters Emerson wird auch 2023 als Ersatzfahrer bei dem US-Rennstall fungieren und ins Cockpit springen, wenn die Stammpiloten Nico Hülkenberg oder Kevin Magnussen ausfallen sollten.

Seit 2018 arbeitet der mittlerweile 26-Jährige mit Haas zusammen. 2020 feierte er sein Formel-1-Debüt, als er den bei dem Horror-Feuercrash in Bahrain verletzten Romain Grosjean in zwei Rennen ersetzte.

«Ich bin sehr glücklich, mit dem Haas-Team weiterzumachen, einem Team, das ich als Familie betrachte», sagte Fittipaldi. «Es wird meine fünfte Saison in der Formel 1 als offizieller Reserve- und Testfahrer für Haas sein, und ich bin sehr aufgeregt, nach einer sehr konkurrenzfähigen Saison in das Jahr 2023 zu gehen.»

«Letztes Jahr fuhr ich zwei freie Trainings, testete zu Beginn des Jahres und beim Test am Ende der Saison, so dass wir bereits einige Dinge für die neue Saison ausprobieren konnten», so Fittipaldi. «Ich bin gespannt auf das neue Auto und die neuen Entwicklungen, und ich hoffe, dass wir mit dem VF-23 einen noch größeren Schritt nach vorne machen können.»

Haas erklärte zudem, dass Fittipaldi «während der gesamten Saison eine operative Rolle an der Rennstrecke spielen und das Team mit kommerziellen und digitalen Aufgaben abseits der Rennstrecke unterstützen wird». Daneben geht er in der LMP2- Klasse in der IMSA und in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format