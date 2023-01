Hamilton und der Kniefall: Sorge wegen Mercedes

Vor seinem ersten Kniefall in der Formel 1 in der Saison 2020 hatte Lewis Hamilton Bammel. Deshalb hat er sein Team Mercedes nicht eingeweiht.

Lewis Hamilton (38) hatte sein Formel-1-Team Mercedes vor dem Rennen in Spielberg 2020 nicht über seine Kniefall-Geste eingeweiht.

In der Saison 2020 haben in der Formel 1 die offenen Proteste gegen Rassismus begonnen, mit Shirts, aber vor allem mit dem gemeinsamen Kniefall der Fahrer in der Startaufstellung.

So entschlossen Hamilton im Kampf gegen Rassismus stets war, so unsicher war er zunächst seinem Team gegenüber. Deshalb behielt er sein Vorhaben anfangs für sich.

«Ich erinnere mich, dass ich am ersten Tag, an dem ich mich hinknien wollte, nicht das Gefühl hatte, es meinem Team sagen zu können, weil ich das Gefühl hatte, dass sie nicht verstehen würden, wie wichtig es für mich ist», erzählte der Rekordweltmeister im Podcast «On Purpose».

Vor dem Rennen in Spielberg, dem ersten nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, machten 14 der 20 Formel-1-Fahrer als Geste für mehr Vielfalt den Kniefall. Hamilton versteckte zunächst auch sein «Black Lives Matter»-Shirt, wie er verriet. Andere Fahrer trugen ebenfalls schwarze T-Shirts, darauf war die Aufschrift «End Racism».

Mercedes wie ihn später darauf hin, dass es sich hätte besser auf die Aktion vorbereiten können, wenn er es eingeweiht hätte.

«Aber ich hatte diese Angst, dass sie versuchen würden, mich vielleicht aufzuhalten. Aber das war nur eine Angst», erzählte Hamilton.

