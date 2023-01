Toto Wolff (Mercedes): «Das kam völlig überraschend»

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach im Rahmen des Ski-Weltcup-Wochenendes in Kitzbühel über den Wechsel seines Chefstrategen James Vowles von Mercedes zu Williams, wo der Brite Teamchef wird.

Ende Januar 2023, die Formel 1 des Skisports wieder mal auf der legendären Streif in Kitzbühel, wo am Freitag und Samstag zwei Abfahrten absolviert wurden. Auch zahlreiche Motorsport-Stars waren in der Gamsstadt vertreten.

Allen voran Marc Márquez: Der achtfache Motorrad-Weltmeister absolvierte in Tirol ein dichtes Programm. Auch die Formel-1-Fraktion war gut vertreten. Neben Serien-CEO Stefano Domenicali wurden Mercedes-Teamchef Toto Wolff sowie der neue Sauber-Geschäftsleiter Andreas Seidl am Hahnenkamm gesichtet.

Der 51-jährige Österreicher Wolff bekannte: «Kitzbühel ist vergleichbar mit Monte Carlo oder der Superbowl – viel besser geht’s nicht. Die Affinität des Motorsports zum Skisport war schon immer da, es geht ums schnelle Fahren. Deswegen sind hier stets die halbe Autoindustrie und der Motorsport vor Ort.»

Zu den Inhalten der Konversationen sagte der Wiener: «Abseits des Weekend-Stresses war es auch sehr lustig. Dann haben natürlich auch Sitzungen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Welt auf den Kopf stellen.»

Zum plötzlichen Abgang des Mercedes-Chefstrategen James Vowles (43) zu Williams – wo der Englännder neuer Teamchef ist – erklärt Wolff in Kitzbühel offen: «Es kam ziemlich überraschend. Er ist aber jemand, der immer dieses Ziel vor Augen hatte, und bei uns ist ein solcher Aufstieg im Moment blockiert, durch mich.»



Wolff hält fest: «James ist ein sehr intelligenter und rationaler Player, wir haben ihn daher aus dem Vertrag herausgelassen. Es ist für die ganze Formel 1 gut, wenn so ein Mann künftig die Entscheidungen bei Williams treffen wird.»





