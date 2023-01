Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Warnung vor Simulation

​Der Österreicher Toto Wolff, Teamchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz, gibt Einblicke in die Planung bei und weckt Hoffnungen, dass der 2023er-Silberpfeil konkurrenzfähiger sein wird.

Der Auftakt zur Formel-1-Saison 2022 war für die erfolgsverwöhnte Mercedes-Truppe wie ein Keulenschlag. Mercedes bekam mit dem neuen Flügelauto keinen Fuß auf den Boden, während Ferrari dominierte, bevor Red Bull Racing nachlegte. Mercedes konnte erst beim zweitletzten Saisonrennen in Brasilien einen Sieg erringen.

Einen Fehlstart wie 2022 muss Mercedes unbedingt vermeiden. Das war auch Thema im Rahmen des legendären Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel, wo sich Formel-1-Vertreter wie Serien-CEO Stefano Domenicali, Toto Wolff (Mercedes), Andreas Seidl (Sauber) und der niederländische AlphaTauri-Neuzugang Nyck de Vries über den Weg liefen.

Beim Ausblick auf 2023 wirkt Wolff vorsichtig. Der 51-jährige Österreicher sagt: «Die Simulationen sagen eigentlich, dass wir unseren Schwierigkeiten auf den Grund gegangen sein sollten. Aber das war im Vorjahr auch so, und dann ist das Auto nicht geradeaus gefahren. Wir fangen Ende Februar in Bahrainan zu testen, und erst dann werden wir sehen, ob wir die Probleme gelöst haben.»

In Kitzbühel bewältigte die US-amerikanische Ski-Ikone Lindsay Vonn im Rahmen einer aufwändigen Red Bull-Aktion unter Flutlicht als erste Frau einzelne Passagen der vereisten Streif-Abfahrt.

Zum Thema Frauen in der Formel 1 sagt Wolff: «Ich bin der Ober-Verfechter von Frauen in der Formel 1. Meine Frau Susie war die letzte Frau im GP-Rennwagen (das war 2014 mit Williams, die Redaktion). Wir müssen beim Thema Förderung von weiblichen Talenten viel früher ansetzen, schon im Go-Kart-Bereich, würde ich sagen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format