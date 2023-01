Kimi Räikkönen: Sohn Robin gewinnt erstes Kart-Rennen

Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen hat über seinen Sohn Robin gesagt: «Wir drängen ihn zu nichts, er soll machen, woran er Freude hat.» Aber es wird ernst: Der bald Achtjährige hat erstmals im Kart gewonnen.

Ende 2021 ist die lange Formel-1-Karriere von Kimi Räikkönen zu Ende gegangen, mit seinem 349. WM-Lauf. Der 43-jährige Finne hat 21 Grands Prix gewonnen und ist mit Ferrari 2007 Formel-1-Weltmeister geworden.

Seither geniesst der «Iceman» den Unruhestand: Er verbringt viel Zeit mit der Familie, ist 2022 in der NASCAR-Serie an den Start gegangen – und er taucht, wie seine Instagram-Fotos zeigen, mit Gattin Minttu regelmässig auf Kartbahnen auf. Denn sein Sohn Robin (am 28. Januar acht Jahre jung) und seine Tochter Rianna flitzen gerne im Kart um die Bahn.

Vor einiger Zeit sagte der langjährige Formel-1-Star über Robin: «Was sein Talent angeht – wer weiss? Er ist ein Kind, an einem Tag hat er Lust zum Fahren, am nächsten nicht. Wir drängen ihn zu nichts. Er soll tun und lassen, woran der Freude hat.»

Aber so langsam verdichten sich die Anzeichen, dass Robin im Kartsport mehr erkennen könnte als nur einen lustigen Zeitvertreib. Kimi und Minttu haben ein Bild gepostet, auf dem Robin mit Siegerpokal zu sehen ist. Dazu schreiben die Eltern: «Der erste von vielen mehr. Wir sind so stolz auf dich.»

Auf Fotos von den Kartstrecken ist auch Gino Rosato zu sehen. Der Kanadier ist Logistiker bei Ferrari und seit der gemeinsamen Zeit bei Ferrari ein enger Freund Kimis. Er ist auch der Taufpate von Robin.



Rosato hat auf Instagram über den jungen Räikkönen geschrieben: «Ich hatte das Gefühl, das alles schon mal gesehen zu haben. Er ist ganz ruhig, bisweilen wirkt er ein wenig verloren, fast schon desinteressiert. Aber im Grunde ist es wie bei seinem Vater: Es ist mehr eine Sache von ‘lass mich in Ruhe, wo ist mein Fahrzeug?’. Dann erwacht Magie zum Leben. Schnelligkeit, Naturtalent, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Formel 1, wir kommen!»



Kimi Räikkönen hat nichts an seiner Einstellung geändert: Die Kids sollen Spass haben, und wenn sie Karting eines Tages nicht mehr interessieren sollte, dann ist das auch gut. Der «Iceman» hatte dazu gesagt: «Immerhin fahren sie nicht Motocross, das ist viel gefährlicher.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format